Der VfB will zurück in die Erfolgsspur Verbandsliga +++ In der Favoritenrolle bei der SG Heidelberg-Kirchheim von red. · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Lörz

Verlinkte Inhalte Verbandsliga VfB Eppingen

Sie werden sich strecken müssen die Sinsheimer Verbandsligisten, wenn sie am Samstag etwas holen wollen. Jeweils um 15 Uhr werden der VfB Eppingen und der FC Zuzenhausen in der Fremde gefordert sein. Wollen die Eppinger zumindest in Reichweite der Spitzenteams bleiben, müssen sie bei der SG Heidelberg-Kirchheim einen Sieg einfahren. Weniger würde den langsamen, aber sicheren Fall in Richtung Tabellenmittelfeld bedeuten. Die Süd-Heidelberger können aufgrund ihres gesicherten Mittelfeldrangs schon jetzt befreit aufspielen. Erneut ins Mittelbadische zieht es Zuzenhausen. Nach dem 1:1-Unentschieden vergangenen Samstag beim VfB Bretten, gastieren sie nun beim SV Spielberg, der bislang zweifelsohne unter Wert geschlagen wurde. Die Voraussetzungen sind indes ähnlich, es geht gegen eine Mannschaft die mittendrin im Abstiegskampf steckt. Im Rennen um den vermutlich noch maximal möglichen sechsten Rang würde dem FC ein Sieg sehr helfen.

Wenig bis nichts hatte David Pfeiffer seinen Schützlingen nach der 1:2-Niederlage gegen Mühlhausen vorzuwerfen. "Es war eine gute Leistung, nur leider waren wir in der ein oder anderen Situation nicht gerade vom Glück verfolgt", sagt der VfB-Trainer. Zwei abgepfiffene Tore waren darunter, aber Pfeiffer legt auch den Finger in die Wunde und mahnt an, "wir haben vor einem Tor zu leichtfertig einen Freistoß verursacht und beim anderen Tor waren wir nicht nahe genug an den Gegenspielern dran." In Topspielen machen solche Kleinigkeiten aber gerne den Unterschied aus, Mühlhausen schlug jedenfalls eiskalt zu und entführte alle drei Punkte vom Kunstrasenplatz. Was den Eppinger Trainer für die nächsten Wochen, die fast nur Duelle mit Gegner auf einstelligen Positionen vorsieht, positiv stimmt, ist die Tatsache, "dass wir längst bewiesen haben, dass unsere guten Resultate aus der Vorrunde gegen die Topmannschaften keine Eintagsfliegen waren, wir waren schließlich jetzt gegen Mühlhausen auch sehr nahe am Sieg dran."