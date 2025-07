Du wirst automatisch weitergeleitet...

Als Sieger des Kahl & Schlichterle-Cups in Burgwald-Ernsthausen hatte der VfB Wetter in dieser Saison schon mal kräftig was zu feiern. © VfB Wetter

Der VfB Wetter hängt das Fähnchen nach dem Wind Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist geht ohne konkrete Zielsetzung in die neue Saison und will auch kein starres Spielsystem vorgeben. Der ehemalige Sportboss hat sich als Trainer bewährt +++ Verlinkte Inhalte GL Gießen/Marburg VfB Wetter Wetter. Der VfB Wetter musste vor einem Jahr einen personellen Aderlass verkraften. Trotzdem spielte das Team in der Fußball-Gruppenliga lange Zeit sogar oben mit, ehe diesem im Verlauf der Rückrunde die Luft ausging. Philipp Kirchhain, in und um Wetter wegen seiner Ähnlichkeit zu Jürgen Klopp bloß als „Kloppo“ bekannt, übernahm vor einem Jahr das Amt des Sportlichen Leiters. Im Gespräch mit dieser Zeitung zieht eine positive Bilanz. Stellt sich aber eine Frage. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.