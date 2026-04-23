Der VfB Waldshut stellt sich dem Abstiegskampf

Vesel Alidemaj, der Abteilungsleiter und Cotrainer von Holger Kostenbader, sieht seine Mannschaft vor entscheidenden Spielen im Rennen um den Ligaverbleib. – Foto: Verein

Der VfB Waldshut steht in der Kreisliga A Ost vor entscheidenden Spielen. Im Abstiegskampf hofft der Ex-Bezirksligist gegen den SC Lauchringen zu bestehen. Vesel Alidemaj, Abteilungsleiter und Cotrainer von Holger Kostenbader, tippt die Ergebnisse des Spieltags.

Herr Alidemaj, am Samstag steht für den VfB Waldshut das wichtige Duell gegen den direkten Tabellennachbarn SC Lauchringen an. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Stehen alle Spieler zur Verfügung?

Vesel Alidemaj: Die Stimmung ist sehr gut, die Mannschaft ist intakt und fleißig am Trainieren. Der eine oder andere Spieler ist leider momentan verletzt, wir hatten wirklich viel Pech in dieser Saison und mussten sehr viele Torhüter auswechseln. Am Samstag werden wir bereits den sechsten Torwart haben. Das war unser größtes Pech in dieser Saison. Verletzungen kann man eben nicht vorhersehen. Wir haben zum Beispiel einen sehr starken Spieler, Niklas Brauner, aber der war lange verletzt und kommt nun immer wieder zu Kurzeinsätzen. Trotz allem werden wir am Samstag auf jeden Fall einen guten Kader haben. Weiterlesen: Vesel Alidemaj, VfB Waldshut: "Wir haben das Potenzial und die Qualität für die Liga" (BZ-plus)