Der VfB Waldshut hat sich zum ersten Verfolger gemausert Bezirksligatipp mit Danijel Kovacevic, Trainer des VfB Waldshut

In die Saison war der VfB Waldshut schlecht gestartet. Für Trainer Danijel Kovacevic war das aber aufgrund zweier Faktoren zu erwarten. Inzwischen läuft es beim Tabellenzweiten der Bezirksliga.

Der erfolgreichste Fußball in der Bezirksliga wird derzeit in der Doppel- und Kreisstadt Waldshut-Tiengen gespielt. Elf Spieltage sind in dieser Saison absolviert, und bisher ist der FC Tiengen das Maß aller Dinge: elf Spiele, elf Siege. Da muss im Moment auch der VfB Waldshut zum Fernglas greifen, um den enteilten Lokalrivalen zu erspähen. Mit acht Zählern Rückstand rangiert der VfB auf dem zweiten Platz.

Entspannt zeigt sich Waldshuts Trainer Danijel Kovacevic. „Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe, Tiengen noch einzuholen. Aber wir werden alles versuchen, um den Rückstand vielleicht noch wettzumachen“, sagt er. Die Differenz zum FCT resultiert in erster Linie aus der Anfangsphase der Saison, als der VfB unter anderem zwei deftige Niederlagen – zum Auftakt ein 0:5 beim VfR Bad Bellingen und am dritten Spieltag das 1:7 in Tiengen – kassierte.

Die Bilanz ließ zunächst Schlimmes für die Waldshuter befürchten. Nicht aber bei Kovacevic. „Aufgrund unserer personellen Situation habe ich mit einem durchwachsenen Start gerechnet“, erklärt Kovacevic, auch wenn er „natürlich nicht solch deftige Niederlagen“ erwartet hatte. Doch „viele meiner Spieler, die meist aus südlichen Gefilden stammen, haben in den Sommerferien ihre Familien besucht. Ich habe dort schon gesagt, dass es einige Wochen dauern wird, bis wir auf unserem Level sind“.

VfB musste zehn Neuzugänge integrieren

Außerdem nennt Kovacevic einen zweiten Faktor für die Startschwierigkeiten: „Wir hatten auch einen gewaltigen Umbruch innerhalb des Teams.“ Zehn Neuzugänge musste der VfB-Trainer integrieren, „das dauert auch seine Zeit. Aber wir haben das relativ zügig hin bekommen“. Es herrsche innerhalb der Truppe „ein wirklich gutes Klima und alle ziehen mit“.

Als sich der Kader sukzessive füllte und die Spieler den Trainingsrückstand aufholen konnten, startete der VfB durch. Seit der Pleite in Tiengen sind acht Wochen vergangen. Sieben Siege und ein Unentschieden später ist der VfB der Verfolger Nummer eins des FCT.

Kovacevic, der seine vierte Saison in Waldshut absolviert, will „mindestens den zweiten Platz verteidigen“. Ob der große Rivale noch eingeholt werden kann? „Bis zur Winterpause sicherlich nicht mehr.“ Doch erwartet der VfB-Coach in der Winterpause mit David Duvnjak und Ivo Bajusic zwei weitere, derzeit noch verletzte Akteure zurück, „die die Mannschaft weiter verstärken werden. Im kommenden Jahr werden die Karten wieder neu gemischt “, sagt Kovacevic, der für die BZ den zwölften Spieltag tippt.