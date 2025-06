Der VfB Uerdingen erlebte ein bitteres Relegations-Hinspiel gegen Ratingen II. – Foto: Ralph Görtz

Der VfB Uerdingen braucht nun ein mittleres Wunder Die Uerdinger Bezirksliga-Fußballer unterliegen der Zweitvertretung des Oberligisten Ratingen 04/19 im Relegationshinspiel mit 0:3. Nur in der Anfangsphase kann das Team von Trainer Stefan G. Rex mithalten. Nun droht der Abstieg in die Kreisliga A.

Es sieht nicht gut aus, treffender gesagt eher schlecht, für den VfB Uerdingen in Sachen Klassenverbleib in der Bezirksliga. Das Team von Trainer Stefan G. Rex, das trotz zahlreicher Abgänge im vergangenen Sommer gut aus den Startlöchern gekommen war und bei dem es kurz vor Saisonende nicht danach aussah, dass es noch Probleme bekommen sollte, hat das Hinspiel der Abstiegsrelegation gegen Ratingen 04/19 II auf dem Aschenplatz am heimischen Rundweg vor über 250 Zuschauern mit 0:3 (0:0) verloren.

Spiel ging gleich turbulent los Die Begegnung begann ohne großes Abtasten mit Möglichkeiten hüben wie drüben. Ein Kopfball des Ratingers Paul Christian Berger ging über die Latte des VfB-Gehäuses (2.), für den auf der Gegenseite Routinier Dogukan Bayrak am Außenpfosten scheiterte (9.). Nach und nach allerdings bekamen die Gäste, nach zwei Abwehrparaden ihres Keepers Ali Günes, für den Rest der ersten Hälfte Oberwasser. Ein Freistoß von Kapitän Ali Can Aktag landete am Außennetz, Sven Kreyer zielte ebenso daneben, wie nochmals der an vielen Offensivaktionen beteiligte Berger.