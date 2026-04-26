Der VfB Stuttgart verlängert mit Florian Hellstern

In der aktuellen Saison hütet der Keeper als U19-Spieler bereits das Tor der U21 in der 3. Liga und kommt dadurch schon auf 25 Pflichtspiele im Herrenfußball. Zudem stand er in zehn UEFA Europa League-Spielen im Kader des Profiteams. In der vergangenen Spielzeit machte Florian Hellstern vor allem mit starken Leistungen in acht Spielen der UEFA Youth League, in der die U19 des VfB das Viertelfinale erreichte, auf sich aufmerksam. Zudem ist Florian Hellstern auch in den Junioren-Nationalmannschaften seines Jahrgangs eine feste Größe, was bereits 23 Länderspiele mit dem Bundesadler auf der Brust zeigen.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Florian Hellstern hat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt die Nachwuchsausbildung beim VfB durchlaufen und in der laufenden Saison in der 3. Liga sowie in zahlreichen Trainingseinheiten mit der Profimannschaft seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Florian hat das Potenzial, sich in den kommenden Jahren zu einem Top-Torhüter auf höchstem Niveau zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen.“