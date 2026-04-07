Der VfB Stuttgart springt in Kleve an die Tabellenspitze

Spätestens mit dem Treffer zum 3:0 (43.) deutete wieder vieles auf ein Debakel hin. Nach einem Solo von Leonie Schetter kam Rall im Strafraum frei zum Abschluss und konnte sich die Ecke praktisch aussuchen. In der zweiten Halbzeit ruhte sich der VfB Stuttgart merklich auf seinem komfortablen Vorsprung aus, ließ allerdings weiterhin in der Defensive kaum etwas zu. Der einzige gefährliche Abschluss des VfR Warbeyen blieb ein Schlenzer von Aqsa Mushtaq, der das Tor in der 80. Minute nur knapp verfehlte. Zuvor hatte Stuttgarts Meike Meßmer per Kopfball bereits für den 4:0-Endstand gesorgt (77.).