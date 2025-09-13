Die Eppinger (weiß) nehmen in Bruchsal den nächsten Coup ins Visier. – Foto: Siegfried Lörz

Der VfB strebt den nächsten Auswärtscoup an Verbandsliga +++ Eppingen gastiert beim Vizemeister aus Bruchsal Verlinkte Inhalte Verbandsliga VfB Eppingen David Pfeiffer

Die Anfangsphase der Saison ist gepflastert mit einem Kracher nach dem anderen für den VfB Eppingen. Als aktuell ungeschlagener Tabellenvierter verkauft sich die Elf von Trainer David Pfeiffer sehr teuer und hat schon einige vermeintliche Favoriten geärgert. Am Samstag steht das dritte Auswärtsspiel bei einem Top-Team an. Ab 15.30 Uhr werden die Eppinger beim 1.FC Bruchsal erneut versuchen einen Dreier für ihren Nachhauseweg einzufahren.

Auswärtsspiele sind die neue Spezialität des VfB. In Mühlhausen (3:1) und in Heddesheim (1:0) gelangen bereits unerwartete Erfolge, die ligaweit für Aufsehen gesorgt haben. Nun führt die Reise nach Bruchsal und es ist keine allzu gewagte Prognose zu behaupten, dass die Gegner der ersten drei Auswärtsspiele der Saison am Ende der Runde durchaus die Positionen eins bis drei belegen könnten. Trotz dieser vielversprechenden Voraussetzungen ist keine Euphorie in der Fachwerkstadt in Sicht, was für die ehrgeizigen Ziele und die realistische Einschätzung der bisherigen Ergebnisse spricht. "Mit der Einstellung und Leidenschaft, die die Jungs an den Tag gelegt haben, bin ich absolut zufrieden gewesen", sagt Pfeiffer, ehe er zum großen Aber ansetzt, "aber mit der Ausbeute eben nicht."

Nach wie vor ärgern den Coach die beiden 2:2-Unentschieden zuhause gegen die SG Heidelberg-Kirchheim vor zweieinhalb Wochen und am vergangenen Samstag gegen die TSG Weinheim. Er bilanziert: "In der Analyse zum Weinheim-Spiel haben wir gesehen, dass die Gäste so gut wie keine Torchance hatten und wir die Tore leichtfertig selbst verschuldet haben" Ähnlich einfache Fehler sind am Samstag in Bruchsal strengstens verboten, sonst droht die erste Saisonniederlage. Andererseits ist der Vizemeister offensichtlich noch nicht richtig in Fahrt gekommen und hat in drei von fünf Partien bereits Federn lassen müssen. "Sie werden gegen uns aber sicher sehr konzentriert zu Werke gehen, da sie unsere Ergebnisse ja auch gesehen haben", glaubt Pfeiffer an einen hochmotivierten Gegner. Außerdem fügt er anerkennend hinzu: "Sie haben letztes Wochenende trotz eines Platzverweises nach einer halben Stunde 3:1 in Gommersdorf gewonnen."