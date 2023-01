Der VfB Sangerhausen lädt zum hochklassigen Hallenturnier Sparkassen-Cup +++ Top-Teams aus der Region duellieren sich auf dem Parkett

Zu einem hochklassigen Hallenturnier lädt am Freitagabend der VfB Sangerhausen. Zum Sparkassen-Cup begrüßt der Verbandsligist ab 17:30 Uhr ein namhaftes Teilnehmerfeld aus der Region in der Sporthalle der Berufsschule in Sangerhausen.