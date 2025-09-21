Der VfB Langenfeld trifft auf seinen Ex-Klub

Jeder hat es schon mal gehört: diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ein Spieler ist lange irgendwo aktiv, wechselt und trifft bei der ersten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Jemand war lange verletzt und erzielt beim Comeback sofort das Siegtor. Jedes Wochenende, in fast jeder Liga. Die Kreisliga A Solingen hält am Wochenende eine solche Geschichten parat, die es dann aber auch wieder nur in der Kreisliga gibt. Denn der VfB Langenfeld trifft beim Spiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Monheim auf seinen alten Verein.
Vor etwas mehr als einem Jahr waren Trainer Fabian Krzykala, seine Assistenten und 21 seiner jetzigen Spieler noch in der Reserve des Oberligisten aktiv. Dann kam es zum Bruch zwischen Mannschaft und Vorstand. Der große Streitpunkt: die Kadergröße. Der Verein hatte eine Verschlankung des Kaders gefordert – es ging ihm um die Sicherstellung von Einsatzzeiten und Kaderplätzen für Jugendspieler sowie um eine höhere Trainingsqualität –, Krzykala und seine Assistenten wollten sich in ihre Arbeit nicht reinreden lassen. Also wurde der Kader verschlankt: Um 21 Spieler und ein Trainerteam.
Beim VfB Langenfeld haben die Verstoßenen nun ihr Glück gefunden, auch wenn es erst einmal eine Klasse tiefer in die Kreisliga B ging. Dort schaffte die Mannschaft mehr als nur souverän den Aufstieg – mit 92 Punkten aus 32 Spielen. Alle Partien wurden gewonnen, nur zwei Unentschieden gegen Solingen-Wald III und SSV Berghausen II verhinderten eine perfekte Saison.
Im fünften Spiel in der neuen Spielklasse geht es also nun zu Hause gegen den alten Klub. Wie es sich nun anfühlt? „Es ist nicht großartig anders als gegen andere Vereine“, sagt Coach Krzykala. „Dadurch, dass jetzt ein bisschen Zeit dazwischen liegt, hat es sich gelegt. In der vergangenen Saison wären da vielleicht noch mehr Emotionen drin gewesen.“ Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte folgt dann erst in etwa einem halben Jahr.
Für die Liga selbst ist es sportlich aber auch eine Partie mit einem gewissen Reiz. Auch wenn der VfB Langenfeld auf dem Papier ein Aufsteiger ist, visieren Krzykala und Co die Top Sechs an. „Wir wollen sehen, dass wir jeden schlagen können. Davon sind wir auch überzeugt. Wo es am Ende hinführt, werden wir sehen. Wir haben nicht das Saisonziel, ganz oben zu stehen.
Den Saisonstart selbst bewertet der Trainer aber als eher durchwachsen. „Wir haben insgesamt eine gute Vorbereitung gespielt, dann gab es zum Saisonstart einen kleinen Dämpfer.“ Der VfB unterlag trotz 2:0-Führung gegen Marathon Remscheid mit 4:5. „Das hat die Euphorie ein wenig gedämpft.“
Die könnte ein Sieg gegen den Ex-Klub aber durchaus wieder neu entfachen.