Der VfB Langenfeld trifft auf seinen Ex-Klub

Im fünften Spiel in der neuen Spielklasse geht es also nun zu Hause gegen den alten Klub. Wie es sich nun anfühlt? „Es ist nicht großartig anders als gegen andere Vereine“, sagt Coach Krzykala. „Dadurch, dass jetzt ein bisschen Zeit dazwischen liegt, hat es sich gelegt. In der vergangenen Saison wären da vielleicht noch mehr Emotionen drin gewesen.“ Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte folgt dann erst in etwa einem halben Jahr.

Für Langenfeld geht es um mehr als den Klassenerhalt

Für die Liga selbst ist es sportlich aber auch eine Partie mit einem gewissen Reiz. Auch wenn der VfB Langenfeld auf dem Papier ein Aufsteiger ist, visieren Krzykala und Co die Top Sechs an. „Wir wollen sehen, dass wir jeden schlagen können. Davon sind wir auch überzeugt. Wo es am Ende hinführt, werden wir sehen. Wir haben nicht das Saisonziel, ganz oben zu stehen.

Den Saisonstart selbst bewertet der Trainer aber als eher durchwachsen. „Wir haben insgesamt eine gute Vorbereitung gespielt, dann gab es zum Saisonstart einen kleinen Dämpfer.“ Der VfB unterlag trotz 2:0-Führung gegen Marathon Remscheid mit 4:5. „Das hat die Euphorie ein wenig gedämpft.“