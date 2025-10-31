Der VfB kann vorlegen

Der angenehme Spielplan des VfB Eppingen bis zur Winterpause ist bekannt und die Möglichkeit den ohnehin schon beachtlichen fünften Rang weiter zu verbessern, somit riesengroß. Am Freitag können die Eppinger obendrein vorlegen und die später am Wochenende im Einsatz befindliche Konkurrenz zumindest ein klein wenig mehr unter Druck setzen. Das Duell beim VfB Bretten ist rein geografisch das größte Derby für die Fachwerkstädter, da die Strecke dorthin die kürzeste aller Auswärtsfahrten der Saison ist.

Über Nacht könnte es gar auf Tabellenplatz eins nach oben gehen. Das ist eine schöne Aussicht, andererseits könnte der VfB dort schon längst stehen, wenn er nicht vor Wochenfrist beim Abstiegskandidaten VfR Gommersdorf mit 1:3 verloren hätte. "Wir wussten, was uns dort erwartet und dass es ein ganz ekliges Spiel werden würde", sagt Oliver Späth. Der Sportlicher Leiter des VfB attestierte Gommersdorf, "dass sie verdient gewonnen haben, weil wir damit nicht zurechtgekommen sind und offensiv nichts zu bieten hatten."

Dennoch ärgerte er sich über das Zustandekommen der Gegentore, vor allem was das 1:1 in der 78. Minute betraf. "Das war nun einmal eine klare Abseitsposition, die der Linienrichter aber nicht erkannt hat, weil er nicht gut stand", so Späth über den Ausgleich, der Gommersdorf in der Schlussphase die zweite Luft verschaffte. Zusätzlich musste der VfB-Trainer David Pfeiffer dreimal verletzungsbedingt wechseln, was dem Spielrhythmus nicht zuträglich gewesen ist.