Der VfB in Torlaune...

Im heimischen Sportpark besiegten die Glockenstädter den SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla II klar mit 6:2 und fuhren damit einen überzeugenden Heimsieg ein – der angesichts der Vielzahl an Chancen sogar noch höher hätte ausfallen können.

Der VfB begann die Partie mit viel Tempo und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits in den ersten zehn Minuten erspielte sich die Heimelf mehrere gute Möglichkeiten. Rabe schloss in der 5. Minute etwas überhastet ab, kurz darauf waren sich Grune und Bartholomes bei einer weiteren Chance nicht einig (7.). In der 10. Minute verzog schließlich auch Cissé nur knapp.

Der VfB blieb am Drücker und legte nur sechs Minuten später nach. In der 18. Minute reagierte Tim Grune im Strafraum am schnellsten, nahm den Ball aus dem Gewühl heraus und jagte ihn unter die Latte zum 2:0. Neustadt wirkte in dieser Phase überfordert, während Apolda das Spiel klar bestimmte.

In der 12. Minute fiel dann die längst überfällige Führung. Rabe setzte sich energisch durch und wurde im Strafraum zu Fall gebracht – der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Leon Möllers übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Für seinen anschließenden „Spiderman-Jubel“ sah der Torschütze zwar die Gelbe Karte, doch die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Doch in der 24. Minute kamen die Gäste aus dem Nichts zurück in die Partie. Nach einem Fehler im Spielaufbau musste Kreibich etwa zehn Meter links vor dem Strafraum eingreifen und brachte Walter zu Fall. Den fälligen Freistoß nahm sich M. Walther selbst und traf direkt zum 2:1 – der erste Torschuss der Gäste auf das Apoldaer Tor.

Der Treffer zeigte Wirkung. Der VfB verlor kurzzeitig die Kontrolle über das Spiel, agierte im Aufbau zu fehleranfällig und ließ in den Zweikämpfen die nötige Konsequenz vermissen. Rund zwanzig Minuten lang wirkte die Heimelf verunsichert. Gegen einen stärkeren Gegner hätte diese Phase durchaus Folgen haben können.

Kurz vor der Pause schien sich die Situation jedoch wieder zu beruhigen. In der 43. Minute war T. Bartholomes nach Vorarbeit von Rabe zur Stelle und traf in seinem erst zweiten Landesklassespiel zum 3:1 – sein erstes Tor in dieser Spielklasse. Doch die Freude währte nur kurz: Direkt nach dem Anstoß verlor der VfB erneut den Ball im Zentrum, Walter setzte sich durch und legte quer auf P. Weise, der in der 45. Minute zum 3:2 verkürzte.

Ein Ergebnis, das sich der VfB zu diesem Zeitpunkt selbst zuzuschreiben hatte.

Nach der Pause fand Apolda zunächst nur schwer zurück ins Spiel. Erst in der 50. Minute erspielte sich die Heimelf wieder eine große Gelegenheit, doch Vovk scheiterte freistehend am stark reagierenden Neustädter Torhüter.

Der erlösende Treffer fiel schließlich in der 58. Minute. Nach einem Doppelpass mit Cissé setzte sich Leon Möllers durch und vollendete zum 4:2 – gleichzeitig sein zweiter Treffer des Tages. Beim anschließenden Rückweg vom Torjubel verlor Neustadts M. Walther die Kontrolle und ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen. Der Schiedsrichter zeigte folgerichtig die Rote Karte.

In Überzahl kontrollierte der VfB die Partie anschließend wieder deutlich. Neustadt war nun vor allem bemüht, das Ergebnis nicht weiter anwachsen zu lassen, während die Gastgeber weiterhin zu Chancen kamen.

In der 69. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung: Nach Vorarbeit von Cissé traf T. Bartholomes zum 5:2 und schnürte ebenfalls seinen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte in der 84. Minute der eingewechselte F. Sprenger. Nach einem abgefangenen Ball schoss der Neustädter Torhüter zunächst Cissé an, doch dieser reagierte schnell, legte uneigennützig quer – und Sprenger schob zum 6:2-Endstand ein.

Am Ende stand ein hochverdienter Heimsieg für den VfB Apolda, der mit sechs erzielten Treffern auch statistisch ein Ausrufezeichen setzte. Selbst langjährige Beobachter konnten sich kaum an ein Heimspiel mit sechs Toren in der Landesklasse erinnern.

In der kommenden Woche wartet jedoch eine andere Aufgabe auf die Glockenstädter. Dann gastiert SV Eintracht Eisenberg im Sportpark – ein Gegner, der den VfB deutlich stärker fordern dürfte. Phasen wie die nach dem zwischenzeitlichen 2:1 wird sich Apolda in diesem Duell nicht erlauben können.