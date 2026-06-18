Der VfB Homberg verpflichtet ein Youngster-Duo

Es war ein schwieriges Jahr für den VfB Homberg. Ein Abstieg aus der Oberliga und die damit eingehenden Abgänge waren schwer zu verkraften für die Anhänger und Verantwortlichen des VfB. Für die kommenden Saison wird allerdings schon fleißig am Kader getüftelt. Mit Efe Aldemir und Youness El Kandri konnten die Homberger nun zwei junge Talente für sich gewinnen.
Aldemir kommt vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, bei dem er in der abgelaufenen Spielzeit auf acht Einsätze kam. Ein Scorer gelang ihm dabei nicht, allerdings konnte der 20-Jährige immer wieder auffallen und wurde somit mit drei Startelfeinsätzen belohnt. Auch im Niederrheinpokal durfte er gegen den Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV Minuten sammeln.
In seiner Jugendzeit war er sowohl für RW Oberhausen, als auch für den MSV Duisburg als Stammkraft unterwegs, bevor es ihn für sein erstes Seniorenjahr nach Essen zog. Der 1,90 Meter große Akteur kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. In der A-Junioren-Niederrheinliga zeigte er sich zudem noch torgefährlich.
El Kandri steht derweil vor seiner ersten Spielzeit im Herrenbereich. Einen großen Teil seiner Jugend durchlief er beim MSV Duisburg, ehe er sich für einen Wechsel in die U19 des TSV Meerbusch entschied. In der vergangenen Saison war er zudem noch als Stammspieler für die U19 von RW Oberhausen in der U19-DFB-Nachwuchsliga aktiv. Die sportliche Leitung Hombergs konnte der 18-Jährige dabei in einem Probetraining von sich überzeugen. In dem kommenden Spieljahr soll er die Chance in der Landesliga erhalten.
Beide Transfers sind ein klarer Fingerzeig für die Zukunft. Auf die zehn Abgänge reagiert der VfB mit zwei jungen und talentierten Spielern, die sich in der kommenden Spielzeit in der Landesliga beweisen wollen.