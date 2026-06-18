Der VfB Homberg verpflichtet ein Youngster-Duo Nach dem Abstieg in die Landesliga müssen die Verantwortlichen des VfB Homberg intensiv an einem neuen Kader basteln. Zwei junge Zugänge konnte der Absteiger nun vermelden. von Tristan Benten · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Homberg verpflichtet zwei junge Spieler – Foto: Michael Gohl, Ludwig Sauels

Es war ein schwieriges Jahr für den VfB Homberg. Ein Abstieg aus der Oberliga und die damit eingehenden Abgänge waren schwer zu verkraften für die Anhänger und Verantwortlichen des VfB. Für die kommenden Saison wird allerdings schon fleißig am Kader getüftelt. Mit Efe Aldemir und Youness El Kandri konnten die Homberger nun zwei junge Talente für sich gewinnen.

Klare Transferpolitik Aldemir kommt vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, bei dem er in der abgelaufenen Spielzeit auf acht Einsätze kam. Ein Scorer gelang ihm dabei nicht, allerdings konnte der 20-Jährige immer wieder auffallen und wurde somit mit drei Startelfeinsätzen belohnt. Auch im Niederrheinpokal durfte er gegen den Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV Minuten sammeln. In seiner Jugendzeit war er sowohl für RW Oberhausen, als auch für den MSV Duisburg als Stammkraft unterwegs, bevor es ihn für sein erstes Seniorenjahr nach Essen zog. Der 1,90 Meter große Akteur kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. In der A-Junioren-Niederrheinliga zeigte er sich zudem noch torgefährlich.