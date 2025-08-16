Der VfB Homberg startet in die Saison

Am kommenden Wochenende startet die Oberliga. Nach einer langen und intensiven Vorbereitung geht es nun also wieder los. Der VfB Homberg startet in einem Heimspiel gegen den TSV Meerbusch. Cheftrainer Stefan Janßen, der in seine zehnte Spielzeit als Übungsleiter des VfB geht, blickte auf die letzten Wochen zurück und schaute auf den kommenden Gegner.

Auf Abgänge von Stammspieler, wie beispielsweise Sakaki Ota, den es zur Holzheimer SG zog, oder auch Torjäger Vahidin Turudija, der zur Zweitvertretung des VfL Bochums wechselte, wurde schnell und erfolgreich reagiert. So verpflichtete der Oberligist einige Akteure mit Oberliga-Erfahrung, wie zum Beispiel Younes Mouadden und Johann Noubissi Noukumo. Janßen kommt es jedoch nicht auf einzelne Spieler an. "Wir sind sehr schnell eine Einheit geworden", sagte er.

In der vergangenen Saison landete der VfB auf dem fünften Tabellenplatz. Nach einer langen Vorbereitung und viel Bewegung in der Kaderplanung, wird es nun wieder ernst in Homberg. Janßen sagte folgendes zu den letzten Wochen: "Unsere Vorbereitung lief im Großen und Ganzen gut und zufriedenstellend. Das Allerwichtigste in der Vorbereitung war, dass wir die zehn neuen Spieler schnell integriert haben. Das ging sehr schnell. Da ein Lob an alle Beteiligten."

Allerdings lief nicht immer alles rund bei seiner Mannschaft. "Ansonsten war die Vorbereitung natürlich auch geprägt durch einige Verletzungsausfälle, Urlauber. Wir hatten bei dem ein oder anderen Spiel nur zwölf bis 14 Feldspieler zur Verfügung gehabt. Trotzdem sind wir gut durchgekommen", erzählte der 55-Jährige. Im Hinblick auf das kommende Duell gegen den TSV ergänzte er: "Wir haben keine weiteren Verletzungen hinzu bekommen. Sind jetzt vor dem ersten Spiel mit nahezu dem kompletten Kader. Nur Berkan Bartu, der noch im Urlaub weilt, und Lukas Meyer, der Rückenprobleme hat, fehlen."

Spannendes Duell und ein Treffen mit alten Bekannten

In der kommenden Begegnung wartet der TSV Meerbusch auf den VfB. In der vergangenen Spielzeit landeten die Meerbuscher auf dem zehnten Rang und hatten somit nichts mit dem Abstieg zu tun. Janßen sagte folgendes zum Gegner: "Sehr erfahrene Mannschaft, sehr starke erste Elf. Wir haben ein Heimspiel, wir haben bewusst auch gesagt, dass wir gerne ein Heimspiel am Anfang haben wollen. Wir wollen natürlich die Punkte hier behalten. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird ein sehr hart umkämpftes Spiel werden."

In Meerbusch weht seit dieser Spielzeit ein anderer Wind, denn im Sommer verpflichteten die Meerbuscher Marcel Winkens als neuen Cheftrainer. Der 42-Jährige kommt vom VfL Jüchen-Garzweiler, bei dem er tolle Arbeit leistete und die Mannschaft in die Landesliga führte.

Für Janßen ist das Duell ein Wiedersehen mit alten Bekannten: "Ich hab großen Respekt vor der Meerbuscher Mannschaft. Insbesondere, weil da auch zwei unserer Jungs aus der letzten Saison spielen, mit Aaron Addo und Florian Berisha, der glaube ich noch leider verletzt ist." Er fügte hinzu: "Dann ist ein guter Freund von mir Torwarttrainer, Jörg Vesper. Horst Riege, mit dem ich über viele Jahre sehr gut befreundet bin, ist sportlicher Leiter in Meerbusch. Hatten immer heiße Duelle."

In der vergangen Saison hatten die direkten Aufeinandertreffen das bessere Ende für den TSV. Im Hinspiel kassierte der VfB eine 0:1-Pleite, während das Rückspiel mit einem 1:1 endete. Somit sind die Homberger seit ca. einem Jahr sieglos in Pflichtspielen gegen Meerbusch. Dies soll sich am kommenden Spieltag ändern. "Wir würden gerne diese kleine Durststrecke zu Ende bringen, indem wir am Sonntag das Spiel gewinnen", äußerte der Übungsleiter.

Wer den besseren Start in die neue Spielzeit haben wird, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar: Die Zuschauer dieser Begegnung dürfen sich auf ein umkämpftes und spannendes Duell freuen.