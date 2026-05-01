Der VfB Hallbergmoos jagt noch Platz vier – und plant bereits für 2026/27

Drei Spiele sind noch zu absolvieren. Trainer Andreas Kostorz kündigt eine neue Rollenverteilung für die kommende Saison an.

Noch 270 Minuten sind für den VfB Hallbergmoos in der Landesliga-Saison 2025/26 zu absolvieren. Letztlich geht es nur noch darum, den zwar sportlich bedeutungslosen, aber doch nett anzusehenden vierten Platz zu schaffen. Dafür bräuchte es, beginnend mit dem Gastspiel beim SV Aubing (Sonntag, 14.30 Uhr), noch drei Dreier. So würde Hallbergmoos insgesamt auf 20 Siege in 32 Saisonspielen kommen.

Trainer Andreas Kostorz („Es macht mehr Spaß, wenn man sich als Vierter in die Sommerpause verabschiedet“) hebt hervor, dass man in den letzten drei Spielen noch zahlreichen Kickern Einsatzzeiten geben werde. „Da können sich Spieler zeigen, die in der nächsten Saison noch hier sind“, sagt Kostorz. Er selbst werde sich etwas zurücknehmen – zugunsten der jungen Spieler. Hier haben die Hallbergmooser durchaus noch Potenzial im Kader.

Im Fall von Andreas Kostorz dürfte sich die Rolle in der nächsten Saison ändern. „Der neue Spieler-Co-Trainer Benedikt Orth ist in erster Linie auf dem Platz eingeplant“, sagt Kostorz. „Ich werde mit dann 36 Jahren wohl etwas weniger spielen.“ Er sieht sich künftig vermehrt mit Cheftrainer Andreas Giglberger an der Seitenlinie. Und wenn er doch mal spielt? Nachdem der vom Regionalligisten Buchbach kommende Orth Chef in der Innenverteidigung werden dürfte, könnte Kostorz ins Mittelfeld zurückkehren. Dort fühlt er sich ohnehin wohler als in der Innenverteidigung. Teamplayer Kostorz macht aber auch klar, dass er immer dort spielen werde, wo er der Mannschaft am meisten helfen könne.

Die Gegenwart ist am Sonntag erst einmal das Gastspiel bei Aufsteiger Aubing, der in der Vorrunde ganz vorne mitmischte, dieses Level aber nicht über die ganze Saison halten konnte. Aubing verlor den Anschluss nach oben, arbeitete sich zuletzt mit fünf Siegen in Serie aber wieder an das obere Tabellendrittel heran. Der jüngste 4:1-Sieg gegen Grünwald hatte schon den Charakter einer Ansage.