Der VfB Forstinning vergibt den ersten Matchball zur Meisterschaft

Torschützen im Duell: VfB-Kapitän (li.) Nico Weismor und Alexander Rohde. – Foto: Christian Muehlhofer

Trotz Führung reichte es nur zum 2:2 in Peterskirchen. Weismor rettete den VfB Forstinning in der Nachspielzeit vor der ersten Niederlage.

Entscheidung und Aufstieg vertagt: Der VfB Forstinning kam in der vorgezogenen Punktspielpartie beim TSV Peterskirchen nicht über ein 2:2 hinaus und verpasste dadurch die vorzeitige Sicherung des Meistertitels in der Bezirksliga Ost. Noch besitzt der VfB aber zwei weitere Matchbälle und hofft zudem auf einen weiteren Ausrutscher des Konkurrenten FC Aschheim heute Abend gegen den TSV Ebersberg. Sollte Aschheim nicht gewinnen, steht der Aufstieg des VfB Forstinning in die Landesliga fest. Ansonsten wartet mit dem direkten Duell am 8. Mai ein Highlight auf die VfB-Fans und alle neutralen Zuschauer.

„Schade, wir hätten gerne alles unter Dach und Fach gebracht“, erklärte VfB-Trainer Gery Lösch nach der Begegnung. Nach einer dominanten ersten halben Stunde führte der Gast mit 1:0 durch einen satten Aufsetzer von Leo Gabelunke vom Strafraumeck (29.). Bereits zuvor und auch kurz nach dem Führungstreffer besaß der VfB einige Möglichkeiten, vor allem in Person von Dzemo Sefidanoski, doch Peterskirchens Schlussmann Markus Mittermaier bewahrte sein Team vor einer frühzeitigen Entscheidung. Kurz vor dem Seitenwechsel jubelte der TSV nach dem Ausgleichstreffer von Georg Hütter (41.).

Im zweiten Durchgang wirkten die VfB-Aktionen nicht mehr stringent genug, auch wenn bei den Chancen von Mike Opara und nochmals Sefidanoski mehr drin schien. Dies rächte sich mit dem 2:1 der Heimelf von Rohde (79.). Forstinning schien auf die erste Saisonniederlage zuzusteuern. Doch Kapitän Nico Weismor hielt die Serie mit einem wunderbar gesetzten Kopfball mit der letzten Aktion des Spiels am Leben (95.).

Peterskirchens Abteilungsleiter Dominik Schlögl zeigte sich am Ende zufrieden mit dem Remis: „Unser Ziel war, dass der VfB nicht auf unserem Platz Meister wird. Der Punkt ist für uns sehr wichtig.“ Der eine Zähler bringt dem TSV nämlich nochmals eine Sicherheitsdistanz zur Abstiegszone, ein Abrutschen auf die Relegationsränge ist dadurch nur mehr theoretisch möglich.