Der VfB Forstinning siegt trotz früher Bruckmühler Chancen mit 3:0

Der VfB Forstinning bleibt Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung. Bruckmühl vergab die besseren Chancen in der ersten Halbzeit.

Weiterhin keine Blöße gibt sich der VfB Forstinning als Spitzenreiter der Bezirksliga Ost. Auch gegen den abstiegsbedrohten SV Bruckmühl siegte die Mannschaft von Trainer Gery Lösch am Ende sicher mit 3:0 und bleibt hauchdünn mit einem Punkt Differenz vor dem FC Aschheim ganz oben. Der hartnäckige Konkurrent siegte ebenfalls 3:0 gegen den FC Peterskirchen.

Allerdings bekam der VfB die drei Punkte nicht einfach von den Gästen aus dem Rosenheimer Landkreis geschenkt. Im Gegenteil. „Das war hart erarbeitet. Der SV hat in der ersten Halbzeit viel Aufwand betrieben, viel zugelaufen. Und wir hätten auch in Rückstand geraten können“, analysierte Lösch den ersten Durchgang. Tatsächlich besaßen die Gäste auch nach Meinung ihres Trainers Mike Probst in den ersten 30 Minuten die klareren Chancen, doch Endi Kola als Vertreter von VfB-Keeper Michael Heidfeld (verletzt) zeigte sich einmal bei einer Doppelchance (29.) und gegen den heranstürmenden Lukas Steidl aufmerksam. „Schade, dass wir uns nicht mit einem Tor belohnen. Bei einem 1:0 für uns bekommt das Spiel einen ganz anderen Charakter“, beklagte Probst den fehlenden Abschlusserfolg.

Diesen hatten die Platzherren dafür auf der Gegenseite: Nach einem Eckball köpfte Ajlan Arifovic aus nicht ganz einfacher Position zum 1:0 ein (38.). Unmittelbar davor wehrte Bruckmühls Schlussmann Maximilian Gröbmeyer einen gut getretenen Strafstoß von Dezmeo Sefidanoski nach Foulspiel an Daniele Ciarlesi gekonnt ab.

Mit dem Rückstand sei es für sein Team dann schwer geworden. „Wir mussten ins Risiko gehen. Und die Räume hat der VfB dann im Stil einer Spitzenmannschaft genutzt“, erkannte Probst die nun immer deutlichere Dominanz der Gastgeber im zweiten Abschnitt an.

Mit einem Doppelschlag durch einen feinen, verzögerten Abschluss von Dzemo Sefidanoski nach Hereingabe von Mike Opara (63.) und einem zur Bogenlampe abgefälschten Schuss von Emir Yildirim von der Strafraumkante (67.) zog Forstinning den tapferen Gästen den Stecker. „Aber die Leistung war absolut okay, darauf können wir aufbauen“, lobte Bruckmühls Coach Probst dennoch den Gesamtauftritt seiner Akteure.