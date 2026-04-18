Der VfB Forstinning muss heute beim TSV Siegsdorf ran

Der VfB Forstinning gastiert beim Tabellenletzten. Coach Gery Lösch warnt vor dem Gegner in ordentlicher Form.

Unaufhaltsam steuert mit dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim das Spitzenduo der Bezirksliga Ost auf das direkte Duell am vorletzten Spieltag zu. Mit nur einem Zähler Differenz marschieren die beiden Vereine vorneweg und hoffen auf einen Ausrutscher des Konkurrenten. „Ich setze meine Hoffnungen auf Holzkirchen. Und nächste Woche in Aschheim wird es auch nicht so einfach.“ VfB-Coach Gery Lösch skizziert die beiden aktuellen Kontrahenten des FCA.

Aber der Erfolgstrainer weiß auch: „Eigentlich ist es egal, wir müssen zuerst unsere eigenen Hausaufgaben machen.“ Und diese findet heute auswärts um 14 Uhr beim TSV Siegsdorf im Traunsteiner Landkreis statt. Seine ganz eigene Zusatzarbeit verrichtete Lösch mit der Gegnerbeobachtung am vergangenen Wochenende in Ebersberg. „Siegsdorf ist in ganz ordentlicher Form, hat immerhin sieben Punkte aus den letzten vier Partien geholt.“ In Ebersberg drehte der VfB-Kontrahent einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:3. Lösch lobte die Geschlossenheit bei Siegsdorf: „Das wird keine leichte Aufgabe.“

Alexander Mayer als Sportlicher Leiter beim TSV Siegsdorf freut sich auf den Tabellenführer: „Es ist das schwierigste, aber auch das einfachste Spiel für uns. Wir haben nichts zu verlieren.“ Der TSV schien nach der Vorrunde schon etwas abgeschlagen als Tabellenletzter der Rückkehr in die Kreisliga zuzusteuern. „Wir sind aber recht gut aus der Winterpause gekommen und haben den Anschluss an die anderen Mannschaften geschafft. Ich bin optimistisch, dass wir uns noch rausboxen.“ Mayer weiß aber auch, dass in dem extrem engen Abstiegsfeld der Liga noch alles möglich ist zwischen direktem Abstieg, Relegation und direkter Rettung.