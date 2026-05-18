Der VfB Forstinning kassiert die erste Saisonniederlage

Die Abschiedsvorstellung ist Aufsteiger VfB Forstinning und (rot) Ante Basic misslungen. – Foto: OVB/Ruprecht

Der VfB Forstinning verliert am letzten Spieltag mit 1:3. Zuvor musste Noah Klemt mit Armbruch ausgewechselt werden.

Am letzten Spieltag musste der Landesligarückkehrer VfB Forstinning doch noch die erste Saisonniederlage einstecken. Beim SB DJK Rosenheim unterlag der Meister mit 1:3 Toren und konnte somit auch dem Landkreisrivalen TSV Ebersberg nicht helfen. Bei einem Sieg hätte der VfB die Eber noch direkt gerettet und die Rosenheimer an ihrer Stelle in die Relegation geschickt.

Gleich in der 11. Minute musste der VfB wechseln, nachdem sich Noah Klemt nach einem Check an der Außenlinie auf die Tartanbahn den Unterarm gebrochen hatte. Trotzdem blieb der Gast in der ersten Halbzeit dominant und führte nach einem fein vorgetragenen Angriff über Leo Gabelunke durch den Abschluss von Aleksandar Novakovic am langen Pfosten mit 0:1 (32.).

„In der ersten Halbzeit haben wir echt ein gutes Spiel gemacht“, bilanzierte Trainer Gery Lösch. Allerdings versäumte Forstinning den Ergebnisausbau und kassierte nach einem Standard das 1:1 durch Danyal Akdağ (43.). In der zweiten Halbzeit verpasste Mike Opara laut Lösch „zwei Riesenbretter“ und der VfB musste nach ungenügender Zweikampfführung zwei Gegentreffer von Leonit Vokrri (77./79.) zur einzigen Saisonniederlage einstecken. „Dennoch haben wir eine Wahnsinnssaison gespielt“, fasste der Meistertrainer 2700 Spielminuten zusammen.