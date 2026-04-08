Der VfB Forstinning II kassiert die zweite knappe Niederlage in Folge

Die Reserve verlor gegen Höhenkirchen mit 0:1. Trainer Hubert Schunk vermisste die nötige Durchschlagskraft im Abstiegskampf der Kreisklasse.

Die zweite Niederlage in Folge mit einem Tor Differenz kassierte die zweite Vertretung des VfB Forstinning. In der Nachholpartie der Kreisklasse 6 (München) gegen die SpVgg Höhenkirchen lief die Mannschaft von Trainer Hubert Schunk einem frühen Rückstand lange und am Ende vergeblich hinterher – 0:1.

„Wir haben leider durch eine Unaufmerksamkeit schnell das 0:1 gefressen“, kommentierte Übungsleiter Schunk die Gästeführung durch ihren Torjäger Boubacar Wassa (12.). Danach habe seine VfB-Reserve eine ganze Halbzeit gebraucht, um sich zu sammeln.

Die zweite Hälfte gestaltete die Heimelf dann drückend überlegen. „Wir haben aber nicht genügend Druck im Zentrum aufgebaut“, vermisste Hubert Schunk letztlich die Durchschlagskraft. Eine Großchance von Noah Klemt blieb ungenutzt, zudem blieb einmal ein für den VfB-Anhang fälliger Elfmeterpfiff aus. „Das hätte nicht sein müssen und zehrt am Selbstbewusstsein.“ Aber alles Lamentieren hilft laut Schunk nichts, im fortwährenden Kampf um den Klassenerhalt. Am Sonntag geht es zum Verfolger nach Haar.