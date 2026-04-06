Der VfB Forstinning erobert mit einem 4:0 die Tabellenführung zurück

Forstinnings Fußballer siegten in Waldperlach. – Foto: Verein

Der VfB Forstinning schlägt Waldperlach deutlich am Ostersonntag. Die Entscheidung fiel bereits nach 27 Minuten beim souveränen Auftritt.

Der VfB Forstinning hat dem Druck standgehalten und sich mit dem deutlichen 4:0 am Ostersonntag beim abstiegsgefährdeten SV Waldperlach die Tabellenführung in der Bezirksliga Ost, zurückgeholt. „Jetzt haben wir noch sechs Spiele, die wir durchziehen müssen“, fordert Trainer Gery Lösch weitere Höchstkonzentration von seinen Spielern.

Allerdings wird Forstinning in der Schlussphase der Saison und mit hoher Wahrscheinlichkeit noch längere Zeit ohne Mittelfeldstratege Niklas Reitner auskommen müssen. Beim Abschlusstraining am Donnerstag verletzte sich dieser schwerer am Knie, die endgültige Diagnose steht noch aus. Im Jubelbild nach dem Erfolg präsentierte die VfB-Mannschaft Reitners Trikot.

Vor dem Anpfiff konnten sich die beiden Teams auf dem Waldperlacher Kunstrasen aufwärmen, die Partie selbst fand dann aber zur Verwunderung des Forstinninger Trosses auf dem schwer zu bespielenden Hauptplatz statt. Um beim Gastgeber keine Hoffnungen aufkommen zu lassen, wollte der VfB die Begegnung ganz früh in die richtigen Bahnen lenken. Und dies gelang eindrucksvoll.

„Das Spiel war eigentlich nach 30 Minuten erledigt“, konnte Lösch nach Abpfiff zufrieden konstatieren. Gegen eine defensiv wacklige, aber anscheinend auch ohne einige wichtige Akteure angetretene Waldperlacher Elf führte der Gast nach 27 gespielten Minuten bereits mit 4:0. Den Dreier nahm der Aufstiegsaspirant dank einer höchst konzentrierten Vorstellung im ersten Durchgang problemlos mit. „Danach haben wir das Spiel nur noch verwaltet, viel gewechselt und einige Spieler geschont“, berichtete der VfB-Trainer von einem Schongang im zweiten Abschnitt.

Zu den Toren: Bei der Führung zum 0:1 drückte Mike Opara mit seinem 17. Saisontreffer die Lederkugel aus zentraler Strafraumposition wuchtig ins Netz (14.). Eine Zeigerumdrehung später überraschte Leo Gabelunke Waldperlachs Torwart Benedikt Heinrich mit einem windunterstützten Eckball ins lange Eck. Praktisch den Deckel zumachte Aylan Arifovic mit einem überlegten Treffer ins rechte Eck von der Strafraumkante nach Vorlage von Dimitar Kirchev (19.). Danach ließ sich der VfB lange acht Minuten, bis Dzemo Sefidanoski mit zu wenig Gegenwehr der SVW-Abwehr unbedrängt in die Box spazieren durfte und mühelos zum 4:0 einnetzte.