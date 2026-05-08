Der VfB Forstinning empfängt den strauchelnden FC Aschheim als Meister

Der VfB Forstinning feiert den Aufstieg in die Landesliga. Heute trifft der frischgebackene Meister auf den FC Aschheim, der noch zittern muss.

Was für eine Woche liegt hinter dem VfB Forstinning: Am Donnerstag sicherte sich der VfB durch die Niederlage des FC Aschheim gegen den TSV Ebersberg den Meistertitel in der Bezirksliga Ost und wird somit im kommenden Jahr wieder in der Landesliga antreten. Am Maifeiertag gewann der VfB das Finale im Toto-Pokal im Kreis München gegen den FC Eintracht München mit 6:4 nach Elfmeterschießen.

Und die zweite Mannschaft erkämpfte sich einen enorm wichtigen Punkt beim TSV Zorneding II, braucht aber noch einen Sieg für den Klassenerhalt. Diesen schaffte dafür vorzeitig die dritte Mannschaft in der B-Klasse 6 mit einem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Egmating II.

Offizielle Titelfeier am Abend

Feierstimmung ist also angesagt in Forstinning. Nach der ersten Party in der Nacht auf den 1. Mai folgte tags darauf die standesgemäße Sause im eigenen Sportheim, und heute Abend folgt die offizielle Feier nach der Partie gegen den FC Aschheim im heimischen Sportpark (Anstoß 19.30 Uhr). Nach dem finalen Saisonspiel am nächsten Wochenende beim SB DJK Rosenheim fliegt das VfB-Team nach einem gemeinsamen Essen als abschließender Meisterausflug auf eine spanische Insel.

In den beiden restlichen Spielen möchte die Mannschaft von Meistertrainer Gery Lösch unbedingt ihre Serie aufrechterhalten und die Bezirksliga-Saison ungeschlagen beenden. Vor drei Spieltagen deutete allerdings noch nichts darauf hin, dass der VfB heute nur mehr für die eigene Statistik spielt. Doch durch die überraschende Niederlagenserie des FC Aschheim inklusive vorzeitiger Trennung von Co-Trainer Stefan Huber krönte sich Forstinning vorzeitig zum Aufsteiger. Der FC Aschheim dagegen muss sogar noch ein wenig um den Relegationsrang zittern, ein Punkt aus den beiden letzten Begegnungen ist noch notwendig.

Und somit birgt die Partie doch noch ein wenig sportliche Brisanz. Der VfB Forstinning wird heute Abend den (Meister-)Grill anwerfen und auf der Terrasse vor dem Sportheim die Zuschauer verköstigen.