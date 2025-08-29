Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Er stellte den Coup mit seinem Treffer in der Nachspielzeit sicher: Kevin Mutove trifft in dieser Szene für den VfB Eichstätt zum 2:1-Siegtreffer gegen den SV Wacker Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Der VfB Eichstätt überrascht, aber: Noch ein kurzfristiger Abgang
Der Aufsteiger hat bereits neun Punkte einsammeln können +++ Markus Waffler hat sich wieder verabschiedet
Freilich ist es noch sehr früh, um ein Startfazit zu ziehen. Doch nach den ersten absolvierten Partien der Saison 2025/26 in der Regionalliga Bayern darf der VfB Eichstätt als einer der Gewinner bezeichnet werden. Der Aufsteiger hat bereits neun Punkte eingesammelt, zuletzt mit dem Heimsieg gegen den SV Wacker Burghausen für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt. Jetzt steht das Auswärtsspiel bei der Profireserve der SpVgg Greuther Fürth in Burgfarrnbach auf dem Programm. Einen kurzfristigen Abgang müssen die Nord-Oberbayern vor dem Trip zum Kleeblatt verkraften: Markus Waffler, der erst vor der Saison wieder in die Domstadt zurückgekehrt war, hat seine Meinung revidiert und bricht seine Zelte in Eichstätt erneut ab. Der 28-Jährige hat sich wieder dem Oberpfälzer Bezirksligisten SV Breitenbrunn angeschlossen.
"Wir sind glücklich über den Start und genießen jedes Spiel. Als Aufsteiger weißt du ja nie genau, wo du stehst. Aber wir haben in den ersten Partien gesehen, dass wir mithalten können", freut sich Sportvorstand Marco Schiebel. Nach dem stimmungsvollen Highlight-Heimspiel gegen Burghausen wartet nun das Kontrastprogramm in Fürth-Burgfarrnbach auf die VfB-Kicker. "Nach den Highlight-Spielen in Würzburg und zuhause gegen den SV Wacker wird das nun eine Partie vor sicherlich kleinerer Kulisse werden", ahnt der Sportliche Leiter Tobias Grimm, der gerade deshalb warnt: "Wir erwarten trotzdem einen unfassbar schwer zu bespielenden Gegner. Zuletzt haben sie nicht ganz so gepunktet, wie sie sich das vorgestellt haben. Allerdings hat die Truppe gleich zum Auftakt in Aschaffenburg (4:0,Anm.d.Red.) gezeigt, was in ihnen steckt."
Personell hat sich im Atltmühltal kurz vor dem Ende der Sommertransfer-Periode überraschenderweise auch nochmal etwas getan. Markus Waffler hat den VfB nach wenigen Wochen erneut verlassen. "Wir haben uns aufgrund beruflicher Veränderungen einvernehmlich getrennt. Mehr gibt`s dazu eigentlich auch nicht zu sagen", kommentiert Sportvorstand Schiebel die Trennung.