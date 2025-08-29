Der VfB Eichstätt überrascht, aber: Noch ein kurzfristiger Abgang

"Wir sind glücklich über den Start und genießen jedes Spiel. Als Aufsteiger weißt du ja nie genau, wo du stehst. Aber wir haben in den ersten Partien gesehen, dass wir mithalten können", freut sich Sportvorstand Marco Schiebel. Nach dem stimmungsvollen Highlight-Heimspiel gegen Burghausen wartet nun das Kontrastprogramm in Fürth-Burgfarrnbach auf die VfB-Kicker. "Nach den Highlight-Spielen in Würzburg und zuhause gegen den SV Wacker wird das nun eine Partie vor sicherlich kleinerer Kulisse werden", ahnt der Sportliche Leiter Tobias Grimm, der gerade deshalb warnt: "Wir erwarten trotzdem einen unfassbar schwer zu bespielenden Gegner. Zuletzt haben sie nicht ganz so gepunktet, wie sie sich das vorgestellt haben. Allerdings hat die Truppe gleich zum Auftakt in Aschaffenburg (4:0,Anm.d.Red.) gezeigt, was in ihnen steckt."Personell hat sich im Atltmühltal kurz vor dem Ende der Sommertransfer-Periode überraschenderweise auch nochmal etwas getan. Markus Waffler hat den VfB nach wenigen Wochen erneut verlassen. "Wir haben uns aufgrund beruflicher Veränderungen einvernehmlich getrennt. Mehr gibt`s dazu eigentlich auch nicht zu sagen", kommentiert Sportvorstand Schiebel die Trennung.