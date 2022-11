Kann Jürgen Piller (am Ball) den Spitzenreiter 1. FC Sonthofen diesmal ärgern? Im Hinspiel ging Piller mit dem VfB Durach bei der 0:2-Derbyniederlage leer aus. – Foto: Dieter Latzel

Der VfB Durach sucht nach Erklärungen Zuhause läuft es für den Landesligisten vor dem Derby gegen den 1. FC Sonthofen noch nicht rund +++ Kaufeirng wurmt das Hinspiel in Hollenbach +++ Schwabmünchen hofft auf Rückenwind

Die Winterpause ist nah. Drei reguläre Spieltage stehen in der Landesliga Südwest noch an, in denen auch die Frage beantwortet wird, wer als Primus überwintert. Die besten Chancen hat nach wie vor der 1. FC Sonthofen - trotz der wechselhaften Ergebnisse. Diesmal ist der FCS im Nachbarschaftsduell beim VfB Durach gefordert, dem etwas die Heimstärke abhanden gekommen ist. Beim FC Ehekirchen war zuletzt nichts von Defensivstärke zu sehen, das 2:5 beim TSV Schwabmünchen war eine faustdicke Überraschung - und die Schwabmünchner hoffen, dass dieses Erfolgserlebnis nicht nur für die Partie beim SC Olching Rückenwind verleiht.

Mit 26 Punkten fällt die Zwischenbilanz des VfB Durach durchaus positiv aus. Was die Verantwortlichen vor dem Oberallgäu-Derby gegen den 1. FC Sonthofen jedoch stört, das ist die bislang eher maue Heimbilanz. In acht Partien mussten die Duracher fünf Mal als Verlierer vom Platz. Eine richtige Erklärung hat der Sportliche Leiter Stefan Feneberg dafür nicht. Gegen Sonthofen sieht er sein Team eher als Außenseiter. Zumal auch die Derby-Bilanz klar für den Spitzenreiter spricht. In 24 Duellen behielten die Sonthofer 15 Mal die Oberhand, zweimal gab es ein Remis. Das weiß auch FCS-Kapitän Manuel Wiedemann, der reichlich Derbyerfahrung mitbringt. „Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns, um die Tabellenführung zu halten“, sagt der 32-Jährige, der mit einem intensiven, kampfbetonten Duell rechnet.

Eine unangenehme Aufgabe erwartet den FV Illertissen II beim SV Mering. Dennoch spricht vieles für einen Erfolg für das Team von FVI-Coach Sven Ackermann. Der kann mittlerweile auf die zweitstärkste Abwehrformation der Liga nach Tabellenführer Sonthofen bauen und hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Nur eine Niederlage in den vergangenen acht Spielen und der 5:0-Kantersieg gegen Oberweikertshofen zuletzt sorgen für reichlich Selbstvertrauen im jungen Illertisser Team. Außerdem gibt es für Mering seit Jahren in den Spielen gegen die Illertaler maximal ein Unentschieden zu feiern.

Das ist auch Ajet Abazi bewusst. „Illertissen hat eine junge und vor allem technisch gute Mannschaft", urteilt der Meringer Trainer, nichtsdestotrotz erklärt er: „Wir wollen daheim endlich punkten. Wir haben bis zur Winterpause noch drei Spiele, allesamt zuhause, da müssen wir Punkte sammeln." Zumal es personell mittlerweile wieder ganz ordentlich ausschaut, sogar Kapitän Stefan Wiedemann könnte nach seiner längeren Pause erstmals wieder dem Kader angehören.

Es ist schon etwas kurios: Nur zwei Spiele hat der VfL Kaufering bislang verloren – einmal beim Tabellenführer Sonthofen, der klar besser war, und dann beim Schlusslicht TSV Hollenbach. Und der Stachel über dieses 1:2 sitzt bei VfL-Trainer Benjamin Enthart, aber auch seinen Spielern noch tief.

Im Gegensatz zum Hinspiel ist Enharts Kader überschaubar. Was nicht nur daran liegt, dass sich Sommer-Neuzugang Tizian Hampel nach elf Einsätzen schon wieder verabschiedet hat und im Frühjahr für den Ligarivalen SC Oberweikertshofen auflaufen wird. „Am Montag waren nur neun Spieler im Training, ich hoffe mal, dass der Feiertag zur Regeneration beigetragen hat“, sagt Enthart. Grund zur Klage sieht er aber nicht: „Wenn ich 14, 15 Mann aufstellen kann, ist alles in Ordnung.“

Mit nur elf Punkten haben die Hollenbacher die Rote Laterne inne. Panik löst dies bei Trainer Daniel Zweckbronner dennoch nicht aus: „Die Stimmung ist außerordentlich gut. Wir hatten am Montag 19 Feldspieler im Training und am Donnerstag 20. Die Jungs schieben sich gegenseitig an. Das spricht für den Charakter der Mannschaft und für die Arbeit im Umfeld." Gerade deshalb hofft der Coach, dass sich seine Mannschaft wieder einmal belohnt.

Unterschiedlicher könnten die Ziele der beiden Allgäuer Teams kaum sein. Während der TV Erkheim immer noch in der Abstiegszone hängt und diese nur allzu gerne verlassen würde, strebt der FC Kempten nach Höherem. Nämlich danach, den Druck auf die beiden Top-Teams aus Sonthofen und Ehekirchen weiter zu erhöhen. Seit sechs Partien ist der FCK mittlerweile unbesiegt, das Hinspiel entschied er mit 1:0 für sich.

Allerdings haben sich die Erkheimer in den vergangenen Wochen gefunden. Die Leistung zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und es schwieriger wird, uns zu schlagen“, hat TVE -Coach Andreas Köstner ausgemacht. Zehn Punkte hat der Aufsteiger in den vergangenen fünf Punkte gesammelt und das Selbstvertrauen ist entspechend mitgewachsen. Das soll nun auch der FC Kempten zu spüren bekommen.

Die 2:5-Pleite in Schwabmünchen war definitiv „kein Beinbruch“, da der FC Ehekirchen als Tabellenzweiter nach wie vor sehr gut dasteht. Das betont auch das Trainerduo Simon Schröttle/Michael Panknin, die ihr Team akribisch auf das Heimspiel gegen den TSV Gilching vorbereitet hat.

Trotz der zuletzt fünf Gegentreffer in Schwabmünchen wollen die Ehekirchener die anstehende Aufgabe „keineswegs ängstlich angehen oder abwartend spielen, da dies einfach nicht zu unserer Spielphilosophie passt" (Schröttle), Vielmehr gehe es darum, auch in dieser Begegnung „den eigenen Stempel aufzudrücken, den Gegner zu dominieren und die Partie zu gewinnen". Personell kann das Trainerduo dabei (fast) aus dem Vollem schöpfen. Einzig hinter Schröttles eigenem Einsatz steht noch ein Fragezeichen.