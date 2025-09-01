Jannik Dlpal im Betzigauer Tor war nicht zu beneiden, beim VfB Durach II kassierte er fünf Gegentreffer. – Foto: Helmut Betz

Der VfB Durach II ist nicht zu stoppen Kreisligist trumpft beim 5:0 gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried groß auf +++ Oberstdorf entscheidet das Absteigerdell klar für sich +++ Erste Flecken auf der Seeger Weste

Der Abstiegskandidat der vergangenen Saison, der VfB Durach II, landete in der Allgäuer Kreisliga Süd einen Überraschungscoup. Gegen die ambitionierte SG Betzigau/Wildpoldsried feierte die Landesliga-Reserve einen 5:0-Erfolg. Betzigau verpasste damit die Chance, mit dem Spitzenreiter TSV Seeg-Hopferau-Eisenau gleichzuziehen, der zuhause gegen den SC Untrasried patzte.



Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 270 Im Offino-Stadion feierte der VfB Durach II gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried einen klaren 5:0-Sieg. Fabian Hörmann eröffnete in der 9. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Lukas Holderied. Leopold Reißle erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, vorbereitet von Markus Breunig. Nur fünf Minuten später traf Timo Schafroth zum 3:0, nachdem Reißle ihm den Ball zuspielte. In der zweiten Halbzeit glänzte Hörmann erneut und machte in der 68. Minute das 4:0, wieder nach einem Assist von Holderied. Den Schlusspunkt setzte Lukas Holderied in der 80. Minute, der nach einem Pass von Jannik Katzer einnetzte.



Schiedsrichter: Maximilian Haas (Schöngeising) - Zuschauer: 70 Der Anschlusstreffer des SV Mauerstetten kam zu spät, die 1:2-Niederlage gegen den TSV Kottern II konnte damit nicht mehr verhindert werden. Kaan Üstün hatte in der 30. Minute für Kottern zum 0:1 getroffen. Unmittelbar nach der Halbzeitpause erhöhte Giuseppe Savoca für den TSV. In der Schlussminute gelang Martin Wahl nur noch der Anschlusstreffer für Mauerstetten.



Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 70 Der FC Füssen drehte die Partie gegen den FC Blonhofen noch und gewann in den Schlussminuten mit 3:2. Der FCB ging in der 41. Minute durch Valentin Bauer in Führung. Nach der Halbzeit glich Richard Wilde in der 53. Minute für Füssen zwar aus, doch Simon Ammersinn sorgte nur zwei Minuten später für das 1:2. In der Schlussphase drehten die Füssener auf: Peter Heer erzielte in der 82. Minute den Ausgleich, bevor Philipp Meisinger in der 89. Minute das entscheidende Tor zum 3:2 erzielte.



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 150 Nichts wurde es mi dem fünften Sieg in Serie für den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg, gegen den SC Untrasried setzte es für den Spitzenreiter eine 0:1-Heimniederlage. In der 19. Minute war es Tobias Kopf, der nach einer Vorlage von Alexander Gropper den Ball ins Netz beförderte - 0:1. Trotz einiger Bemühungen des TSV, die Führung auszugleichen, blieben klare Torchancen Mangelware. Ein Treffer von Alexander Melzer zu Beginn der zweiten Halbzeit zählte nicht, da der Seeger im Abseits stand.

Jubel beim BSK Olympia: die Neugablonzer setzten sich mit 2:1 gegen Oberstaufen durch. – Foto: Stefan Günter



Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120 Im Waldstadion setze sich der BSK Olympia Neugablonz mit 2:1 gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. Denis Hoxhaj sorgte in der 4. Minute für die frühe BSK-Führung. Nach der Halbzeit glich Lukas Freidl für die SG aus, Timo Walser ihn mustergültig bedient hatte (57.). Doch in der spannenden Schlussphase sicherte sich Benjamin Maier mit seinem Tor in der 87. Minute den Sieg für Neugablonz.



Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 150 Durch zwei verwandelte Strafstöße bezwang der TSV Buching/Trauchgau den noch sieglosen FC Türksport Kempten mit 2:0. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verwandelt von Cedric Kithiy den ersten Elfmeter zur Führung (72.). Acht Minuten später ahndete Referee Gürsoy ein weiteres Vergehen im Türksport-Strafraum, Markus Schichtl stellte ebenfalls per Elfmeter auf 2:0. Obendrein gab es noch Zeitstrafen für Sebastian Mathe (Buching) und Sezer Yazir (Kempten).



Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 90 Der SSV Wertach bezwang den TSV Obergünzburg mit 2:1 und feierte damit den erhofften ersten Saisonsieg. In der 12. Minute erzielte Martin Suntheim nach einer präzisen Vorlage von Thaddäus Cordella das 1:0 für Wertach. Nur eine Minute später glich Patrick Meixner für Obergünzburg aus. In der zweiten Halbzeit brachte Suntheim sein Team mit einem weiteren Tor, vorbereitet von Marius Führer, mit dem 2:1 auf die Siegerstraße (70.).Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 90