Der VfB Durach holt sich den Derby-Dreier

Zwei ganz späte Derby-Tore sorgten für Jubel beim VfB Durach und TSV Aindling. Durach setzte sich dabei mit 3:2 beim 1. FC Sonthofen durch, während Aindling daheim mit 2:1 gegen den FC Ehekirchen gewann. Gleich zwei Treffer kurz vor Schluss gelangen dem Spitzenreiter TSV Schwabmünchen, der dadurch noch den FC Stätzling mit 3:1 bezwang.

Die Entscheidung im Derby fiel kurz vor Schluss. Der 1. FC Sonthofen musste nach großem Kampf gegen den VfB Durach eine äußerst unglückliche 2:3-Heimniederlage einstecken.

Der FCS, der zuvor fünf Siege in Folge feiern konnte, hatte in der ersten Halbzeit alles im Griff, stand gut in der Defensive und sorgte mit seinem schnellen Umschaltspiel immer wieder mal für Torgefahr. Nach dem 1:0 durch Sebastian Streit verpassten es die Kreisstädter allerdings, diese Führung auszubauen. Nachdem Marc Lorenz kurz nach dem Seitenwechsel die beste Sonthofer Chance liegen gelassen hatte, wurden die Duracher stärker und drehten innerhalb weniger Minuten mit zwei Standardsituationen die Partie. Zuerst sorgte Nikolas Leibbrandt im Anschluss an eine Ecke, trotz heftiger Proteste der Hausherren, die den Ball nicht in vollem Umfang über der Torlinie wähnten, für das 1:1. Etwas später traf Niklas Eggensperger volley zum 2:1 (59.).

Der FCS stand nun kräftig unter Druck, kam aber nochmal zurück und Streit gelang das 2:2. Als alles schon auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Leibbrandt für den den VfB doch noch den Siegtreffer. (dl)

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 631

Tore: 1:0 Sebastian Streit (11.), 1:1 Nikolas Leibbrandt (51.), 1:2 Niklas Eggensperger (59.), 2:2 Sebastian Streit (78.), 2:3 Nikolas Leibbrandt (90.)

Die U21 des FC Memmingen und der FC Kempten trennten sich mit 1:1, was keine der beiden Mannschaft im Landesliga-Abstiegskampf entscheidend weiterbringt. Kempten hatte in der ersten Hälfte weitaus mehr Ballbesitz, aber eigentlich kamen nur die Memminger zu wirklichen Torchancen. „Wir müssen die Dinger ziehen und mit 3:0 in die Halbzeit gehen“, lautete das Fazit von Candy Decker, der FCM-Trainer Esad Kahric auf der Bank vertrat. So sprang aber nur der Führungstreffer durch Kenan Bajramovic heraus, der den Ball in den Winkel setzte. Zuvor hatte Moritz Henkel eine Hereingabe von Marvin Lang quasi auf der Torlinie verpasst (10.). Bajramovic hatte eine weitere Kopfballmöglichkeit (41.) und vor dem Pausenpfiff zielte Kapitän Henkel knapp am Kasten vorbei.

Nach dem Wechsel drückte der FCK und glich verdient nach einer Ecke durch den Kopfballtreffer von Medhat Mekhimar aus. FCK-Kapitän Raphael Meßlang verlor bei einem Memminger Konter ein Laufduell, was Schiedsrichter Roland Rexha als Notbremse auslegte und die Rote Karte zückte. Die Memminger konnten die über 20-minütige Überzahl aber nicht nutzen. So wurde eine 3-gegen-1-Situation in der 86. Minute fast kläglich vergeben. Der Abschluss des eingewechselten Dino Japaur wurden noch geblockt, Bajromavic hätte es besser selbst versuchen sollen, anstatt querzulegen. (ass)

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Kenan Bajramovic (17.), 1:1 Medhat Mekhimar (63.)

Rote Karte: Raphael Meßlang (71./FC Kempten)

Die Vorentscheidung: Schwabmünchens Muhammed Emirzeoglu (am Ball) fällt der Ball vor die Füße und der Stürmer macht daraus das 2:1 gegen den FC Stätzling. – Foto: Nadine Kruppe

Gegen den gut mitspielenden Aufsteiger FC Stätzling hat der TSV Schwabmünchen in den Schlussminuten seinen 15. Saisonsieg eingefahren. Nachdem der Spitzenreiter eine Halbzeit lang in Überzahl agiert hatte, gelangen kurz vor dem Abpfiff noch zwei Treffer zum 3:1-Sieg. Neben den Nerven der Schwabmünchner Fans hat wohl der Platz am meisten gelitten. Der war hinterher richtig ramponiert.

Das Spiel war von Beginn an flott. Wobei der TSV zwar mehr vom Spiel hatte, aber erst einmal in Rückstand geriet. Einen gegnerischen Fehlpass nutzte Paul Iffarth, um den Ball über den weit vor seinem Tor stehenden TSV-Zerberus Fabio Zeche ins Netz zu setzen. Per Strafstoß - Maximilian Aschner war von den Beinen geholt worden – gelang Matteo di Maggio der schnelle Ausgleich.

Schwabmünchen blieb am Drücker und kurz vor der Pause in Überzahl. Stätzlings Luis Lindermayr hatte sich mit zwei rustikalen Aktionen innerhalb von fünf Minuten die Ampelkarte abgeholt. In Überzahl blieb der TSv am Drücker, tat sich aber auf dem rutschigen Boden schwer. Als es bereits nach einem Remis roch, brauchte TSV-Coach Emanuel Baum den jungen Muhammed Emirzeoglu. Kurz vor Schluss fiel Emirzeoglu der Ball vor die Füße und der Stürmer jagte die Kugel in die Maschen. Drei Minuten später sorgte Maximilian Aschner nach einem Doppelpass mit Maik Uhde mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 168

Tore: 0:1 Paul Iffarth (14.), 1:1 Matteo di Maggio (22./Foulelfmeter), 2:1 Muhammed Emirzeoglu (86.), 3:1 Maximilian Aschner (89.)

Gelb-Rot: Luis Lindermayr (45./FC Stätzling)