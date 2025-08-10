Der VfB Durach beendet die Rainer Serie

Partien mit doppelter Bedeutung gingen in der Landesliga Südwest über die Bühne, denn sie waren gleichzeitig Qualispiele im bayerischen Pokal. Westhalb es in Hollenbach, Dachau und Stätzling nach den üblichen 90 Minuten jeweils noch Elfmeterschießen gab. Auf das konnte der VfB Durach verzichten, denn die Oberallgäuer setzten sich in der regulären Spielzeit mit 2:0 gegen den Bayernliga-Absteiger TSV Rain durch. An der Spitze setzt sich der TSV Schwabmünchen ab, der gegen den 1. FC Sonthofen den fünften Sieg in Folge feierte.

Nach einer halben Stunde schien die Partie schon gelaufen zu sein. 3:0 führte der FC Kempten, doch am Ende standen die Oberallgäuer mit leeren Händen da. Der SV Manching drehte die Partie noch und gewann mit 4:3. Damit hatte nach den Treffern von Ivan Buric und Kenta Watari sowie dem Eigentor des Manchingers Maximilian Eberwein kaum noch einer gerechnet. Zu den Ausnahmen zählte Sebastian Graßl, der nicht nur seine Teamkollegen antrieb, sondern mit einem Doppelpack noch vor der Pause den Anschluss herstellte. Nach einer knappen Stunde waren die Manchinger dann allerdings in Unterzahl. Das spielte aber keineswegs dem FCK in die Karten, der immer mehr die Kontrolle verlor. Manchings eingewechselter Routinier nutzte die Schwächen der Illerstädter und drehte mit seinem Doppelpack das Spiel endgültig zugunsten der Oberbayern. Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 120 Tore: 1:0 Ivan Buric (2.), 2:0 Kenta Watari (24.), 3:0 Maximilian Eberwein (27./Eigentor), 3:1 Sebastian Graßl (35.), 3:2 Sebastian Graßl (42./Foulelfmeter), 3:3 Rainer Meisinger (73.), 3:4 Rainer Meisinger (75.) Gelb-Rot: Emanuel Gstettner (59./SV Manching)

Während die SG Niedersonthofen/Martinszell weiter an ihrer Erfolgsgeschichte schreiben, hieß es für den FC Ehekirchen nach der 1:5-Pleite im Oberallgäu: Außer Spesen nichts gewesen. „Unsere Mannschaft hat über weite Strecken dieser Partie eigentlich eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert. Allerdings haben wir die Gegentreffer viel zu einfach bekommen und uns damit selbst um den Lohn gebracht“, resümiert FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger. Maximilian Koschig hatte den FCE zunächst in Führung gebracht, der Ausgleich war dann irgendwie symptomatisch für den weiteren Verlauf dieser Begegnung: Ein abgeblockter Schuss landete über Umwege glücklich bei Felix Thum, der zum 1:1 einköpfte. Christian Kreuzer brachte die Niso-Boys noch vor der Pause in Führung. Ehekirchens Christoph Hollinger verpasste in der 52. Minute noch die große Gelegenheit zum Ausgleich, dann machte die SG innerhalb von elf Minuten alles klar. Simon Frasch, Christian Kreuzer und Dominik Linder schraubten das Ergebnis auf 5:1. (mb) Lokalsport NR Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 175 Tore: 0:1 Maximilian Koschig (13.), 1:1 Felix Thum (20.), 2:1 Christian Kreuzer (37.), 3:1 Simon Frasch (73.), 4:1 Christian Kreuzer (78.), 5:1 Dominik Linder (84.)

Beim VfB Durach hat es den Bayernliga-Absteiger TSV Rain erstmals erwischt. Die Blumenstädter verloren mit 0:2 und kassierten die erste Saisonniederlage. Der TSV benötigte eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden, und verpasste dann durch Dennis Lechner (23.) die mögliche Führung. Vier Minuten vor der Pause folgte der Knackpunkt: Ein unnötiges Foul an Marco Faller führt zum Elfmeter für Durach, den Niklas Eggensperger zum 1:0 verwandelte. Es war zugleich das erste Gegentor für Rain in dieser Saison. In der 53. Minute lag der Ausgleich in der Luft, als Jannik Schuster einen Kopfball aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbei setzte. Doch anstatt des erhofften 1:1 folgte der nächste Rückschlag für den TSV: Ein Fehlpass im Spielaufbau eröffnete Durachs Marco Faller freie Bahn, der seinen Alleingang zum 2:0 vollendete. In der Folge waren die Oberallgäuer dem dritten Tor näher als Rain dem Anschluss. „Der Duracher Sieg war verdient, sie waren giftiger als wir“, meinte Rains Spielertrainer Dominik Bobinger hinterher. (gj) Lokalsport DW Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Niklas Eggensperger (41./Foulelfmeter), 2:0 Marco Faller (61.)

Mit einem 0:0 gegen den SV Cosmos Aystetten mussten sich die Kicker des TSV Hollenbach zufriedengeben. Eine Druckphase in Überzahl in den letzten 20 Minuten hätte noch den ersehnten Siegtreffer bringen können, doch zeigten die Rot-Weißen hier zu wenig Zielstrebigkeit. „Es wäre mehr möglich gewesen“, trauerte Co-Trainer Fatih Cosar der verpassten Chance hinterher. Das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Aystetter mit 5:4. Die Partie begann temporeich, Hollenbach übernahm zunächst die Initiative. Doch mit zunehmender Spielzeit wurde Aystetten besser, betrieb allerdings Chancenwucher. Der Höhepunkt war, als Hollenbachs Florian Leitenmayer den Schuss von Dejan Durasinovic auf der Torlinie blocken konnte (48.). Danach verflachte die Partie, die Zuschauer sahen nur wenige nennenswerte Szenen. Eine unschöne Aktion lieferte der eingewechselte Raphael Marksteiner. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld warf der Angreifer Daniel Malinic den Ball ins Gesicht, Schiedsrichter Widholz zeigte sofort Rot. In Überzahl erhöhte Hollenbach den Druck, konnte den Aystetter Riegel aber nicht knacken. (ff, nzf) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 400 Rote Karte: Raphael Marksteiner (72./SV Cosmos Aystetten)

Sieben Pflichtspiele standen binnen 21 Tagen im Kalender des TSV Aindling, das geht an die Substanz. Trotzdem holten die Lechrainer mit dem 0:0 beim TSV Dachau 1965 - und setzten sich im anschließenden Elfmeterschießen dank Keeper Kevin Schmidt durch. Der wehrte zwei Schüsse ab. Getrübt wurde die Freude durch eine Verletzung gleich in der Anfangsphase. Ibrahim Neziri erwischte es an einem Knöchel, er musste ausgewechselt werden. Die Aindlinger Offensive war fortan geschwächt, die Defensive erfüllte derweil zuverlässig ihre Aufgabe und kassierte erstmals in dieser Runde keinen Treffer. Trainer Florian Fischer erklärte hinterher: „Ich bin selten mit einem Punkt so zufrieden gewesen. Man muss die Umstände sehen. Es war eine brutale kämpferische Leistung, alle sind noch mal über ihre Schmerzgrenze gegangen und haben die Zähne zusammengebissen.“ (jeb) Lokalsport AN Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 152

Im Duell der beiden jüngsten Landesliga-Teams verspielte der FC Memmingen II (Durchschnittsalter 19 Jahre) gegen den FV Illertissen (20,4) einen Zwei-Tore-Vorsprung und unterlag mit 2:3. Die Memminger begannen zunächst wie von Trainer Bernd Maier gefordert „giftiger“ und deutlich zweikampfstärker als zuletzt, konnte die Leistung aber nicht über 90 Minuten bringen.

Nachdem Fabian Kroh im verlorenen Duell mit FVI-Torhüter Leon Madarac die Chance zur Führung noch liegenließ, legte Kenan Bajramovic mit zwei Treffern vor. Der Neuzugang erzielte zunächst aus 15 Metern die Führung. Sein Kopfballtreffer nach einem Freistoß machte den Doppelschlag perfekt. Noch vor der Pause meldet sich aber Illertissen zurück. Seine Mannschaftskameraden reklamierten noch ein angebliches Memminger Handspiel, aber Finn Annabring schaltete schnell und machte den Anschlusstreffer.

Ebenfalls ein Doppelschlag durch Lukas Wentzel und Luca Petrovic brachte die Wende für den FVI. Die Memminger versuchten die Partie zu drehen, konnten sich aber nicht mehr recht in Spiel zurückbeißen. (ass)

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 73

Tore: 1:0 Kenan Bajramovic (17.), 2:0 Kenan Bajramovic (20.), 2:1 Finn Annabring (37.), 2:2 Lucas Wentzel (62.), 2:3 Luka Petrovic (64.)

Der TSV Schwabmünchen das Maß aller Dinge. Mit einer über weite Strecken souveränen Leistung bezwang der Spitzenreiter den Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen mit 2:0. Der TSV hatte in der ersten Halbzeit gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, ließ allerdings noch den Zug zum Tor vermissen.

„Wir haben in der Pause gesagt, dass wir zwingender werden wollen“, so TSV-Trainer Emanuel Baum. Gesagt, getan. Kurz darauf fasste sich Maximilian Aschner ein Herz, drang in den Strafraum ein, umspielte vier Sonthofer und spitzelte den Ball an FCS-Keeper Marco Zettler vorbei zum hochverdienten 1:0 ins Tor. Die Oberallgäuer wachten nach dem Rückstand auf, machten mehr Druck. Doch die TSV-Defensive blieb Herr der Lage, kurz vor Schluss brachte dann ein Konter das 2:0. Maik Uhde schickte Maximilian Krist auf die Reise, der für die Entscheidung sorgte. (az) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 247

Tore: 1:0 Maximilian Aschner (52.), 2:0 Maximilian Krist (88.)

Alexander Seifert (am Ball) sicherte sich mit dem FC Stätzling einen Punkt gegen Pfaffenhofen und zog dank des gewonnenen Elfmeterschießens obendrein in die nächste Pokalrunde ein. – Foto: Michael Hochgemuth