Der VfB Bottrop will den Aufwärtstrend fortsetzen Der Landesligist trifft am Sonntag, 15.15 Uhr, vor heimischem Publikum auf die DJK Arminia Klosterhardt.

Michael Schrank, Trainer des Landesligisten VfB Bottrop, blickt zuversichtlich auf die nächsten Wochen. Immerhin ist seine Mannschaft derzeit formstark unterwegs. Zuletzt setzte man sich mit 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Broekhuysen durch, es folgte ein 1:1-Remis gegen den Mülheimer FC 97 - und das in Unterzahl. "Wenn du beim Tabellenzweiten 60 Minuten in Unterzahl spielst, einen Punkt holst und sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß hast, dann tankst du Selbstvertrauen", sagt Michael Schrank. Angreifer Rene Biskup hätte tatsächlich beinahe noch für das 2:1 gesorgt, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Der VfB Bottrop trifft am Sonntag, 15.15 Uhr, vor heimischem Publikum auf den Tabellenzweiten DJK Arminia Klosterhardt. Es wartet eine beträchtliche Herausforderung auf den Aufsteiger, der aktuell auf dem Abstiegsplatz zwölf steht. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt zwei Zähler. "Arminia Klosterhardt hat eine extrem gute Defensive, sie werden nicht viel zulassen", so Schrank. In zwölf Partien haben die Oberhausener nur neun Gegentreffer einkassiert. "Klosterhardt ist außerdem sehr routiniert und erfahren, das wird also keine leichte Aufgabe", so Bottrops Trainer.