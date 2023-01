Der VfB Bottrop verpflichtet gleich zwei neue Spieler Zwei Akteure kommen vom Ligakonkurrenten SV Genc Osman.

Ausgebildet wurde der Youngster zunächst im Nachwuchs der Sportfreunde Hamborn 07, bevor er sich dem FSV Duisburg anschloss. Dort gehörte er in der A-Junioren-Niederrheinliga zum absoluten Stammpersonal und schaffte zugleich auch den Sprung in die erste Mannschaft. So konnte er erste Erfahrungen in der Oberliga Niederrhein sammeln. Insgesamt stand er in der höchsten Verbandsspielklasse in neun Begegnungen auf dem Rasen, erzielte dabei ein Tor und legte einen weiteren Treffer auf. 2021 wechselte er schließlich zum SV Genc Osman, in dessen Trikot er 29 Mal auflief.

Mittelfeldspieler Gianluca Gerome Buhlmann startete seine Karriere 2015 in der Jugend des MSV Duisburg. Danach folgten Stationen bei Borussia Mönchengladbach sowie beim TSV Meerbusch. Im Sommer 2021 wechselte der heute 20-Jährige zum TV Jahn Hiesfeld und später zum SV Genc Osman. Dort stand er in dieser Saison 13 Mal auf dem Platz, nun folgte der Wechsel zum VfB Bottrop. Das Duo soll dazu beitragen, dass der Klub den Klassenerhalt schafft.