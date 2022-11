Der VfB Bottrop überzeugt erneut - nun müssen aber Siege her! Der Landesligist spielt 0:0 gegen das Spitzenteam DJK Arminia Klosterhardt. Nun steht das Team von Trainer Michael Schrank gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter unter Druck.

Der Landesligist VfB Bottrop tritt auf der Stelle, zumindest in der Tabelle. Das Team von Trainer Michael Schrank spielte am Sonntag 0:0 gegen die DJK Arminia Klosterhardt, zuvor gelang ein 1:1-Remis gegen den Mülheimer FC 97. Das heißt aber auch: In der Tabelle geht es nicht voran. Der Aufsteiger steht unverändert auf dem Abstiegsplatz elf. Zwei Punkte sind es derzeit bis zum rettenden Ufer. "Für uns geht dieser Punktgewinn absolut in Ordnung, auch wenn wir natürlich gerne gewonnen hätten. Nun wollen wir uns darum bemühen, in den kommenden beiden Partien weitere Zähler folgen zu lassen", sagte Übungsleiter Michael Schrank der "WAZ".