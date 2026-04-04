Der VfB Bottrop sucht einen Ausweg aus dem Negativstrudel Landesliga, Gruppe 2: Nach 21 Spieltagen stand der VfB Bottrop noch an der Spitze der Liga und träumte von dem Aufstieg in die Oberliga. In den vergangenen Wochen musste der Landesligist allerdings einige Pleiten hinnehmen - und das nicht nur sportlich. von Tristan Benten · 04.04.2026, 11:35 Uhr · 0 Leser

Kapitän Steinmetz wird den Verein am Ende der Saison verlassen – Foto: Markus Becker

Der VfB Bottrop grüßte nach 21 absolvierten Spielen von der Tabellenspitze der Landesliga, Gruppe 2. Die vergangenen Wochen liefen allerdings sportlich, wie auch personell nicht wie geplant für den Landesligisten.

Horror-Start in das neue Spieljahr Der VfB startete mit null Punkten aus den ersten sechs Partien in das neue Spieljahr und verspielte sich somit eine gute Ausgangsposition für den Kampf um den Aufstieg. Allen voran die 0:6-Klatsche gegen Viktoria Goch schmerzte für die Mannschaft von Cheftrainer Marco Hoffmann. Nur noch acht Duelle sind zu absolvieren. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt aktuell zehn Punkte für den VfB. Der Traum von der Oberliga rückt somit immer weiter in die Ferne.

Doch die Negativserie ist nicht nur sportlich gesehen ein Problem für den Verein. Spieler, die bereits ihre Zusage für die kommende Saison gaben, bekamen aufgrund der sportlichen Leistung der vergangenen Wochen Zweifel. Beispielsweise soll laut Informationen des "RevierSport" Ahmed Jemaiel den Verein verlassen, obwohl er eigentlich schon für die kommende Spielzeit zusagte. Der Mittelfeldakteur war mit 14 Scorern (fünf Tore, neun Vorlagen) ein wichtiger Baustein des Erfolges in Bottrop. Nun soll er sich schon in Gesprächen mit weiteren Landesligisten befinden. Zukunft Hoffmanns nicht gesichert Weitere Spieler, die sich für einen Wechsel entschieden sind Joel Frenzel, Alessandro Falcone und Kapitän Raphael Steinmetz. Neben diesen harten Abgängen sei zudem auch die Zukunft von Übungsleiter Hoffmann ungeklärt. Zwar verlängerte der Chefcoach seinen Vertrag noch bis zur Spielzeit 2026/27, allerdings brauchen er und seine Mannschaft zunächst einen Ausweg aus der Krise.