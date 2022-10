Der VfB Bottrop hebt endlich das spielerische Potential Der Landesligist setzt sich souverän mit 3:0 (3:0) gegen die Sportfreunde Broekhuysen durch.

Landesligist VfB Bottrop hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Nach fünf Niederlagen in Serie setzte sich das Team von Trainer Michael Schrank mit 3:0 (3:0) gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Broekhuysen durch. „Klar ist, dass wir endlich punkten müssen. In der Landesliga kann aber sowieso jeder jeden schlagen“, so der Trainer im Vorfeld der Partie. Damit rücken die Schwarz-Weißen auf Tabellenplatz neun vor und verlassen mithin die Abstiegszone.

Von Anfang an waren die Gastgeber im heimischen Jahnstadion das bessere Team. In der 14. Minute sorgte Fatih Candan mit einem kräftigen Schuss für die Führung. Frederick Owusu Ansah (21.) erhöhte wiederum ins lange Eck. Für den Endstand sorgte Fatih Candan (42.), der sich freigespielt hatte und vor Broekhuysens Torwart aufgetaucht war. Den Ball musste der gebürtige Essener nur noch einschieben. Im zweiten Durchgang spielte ausschließlich der VfB Bottrop hochkarätige Gelegenheiten heraus, ohne Kapital daraus zu schlagen. Das Ruhrpott-Team blieb unverändert dominant, während die Gäste aus dem Kreis Kleve um Schadensbegrenzung bemüht waren.

„In der Abwehr hatten wir keinen Zugriff und waren viel zu weit weg von unseren Gegenspielern. Und wenn man ehrlich ist, haben wir in den kompletten 90 Minuten kein einziges Mal ernsthaft aufs gegnerische Tor geschossen“, sagte Broekhuysens Spielertrainer Sebastian Clarke. Vor allem den Mittelstürmer Fatih Candan bekamen die Gäste überhaupt nicht in den Griff. Der 32-Jährige, der in seiner Laufbahn unter anderen schon für den türkischen Profi-Club Karabükspor, Viktoria Köln und Schalke 04 II auf Torejagd gegangen ist, war bester Mann auf dem Rasenplatz. „So wie in Bottrop dürfen wir uns allerdings nicht präsentieren. Darüber werde ich mit den Spielern ernsthaft reden“, so Clarke, dessen Team tief im Tabellenkeller steht.

Die nächste Partie für den VfB Bottrop steht am Sonntag, 15.30 Uhr, auf dem Programm. Dann geht es auswärts gegen den Mülheimer FC 97. Die Schwarz-Weißen dürften gute Chancen haben, wenn sie erneut ihre spielerische Qualität auf den Platz bringen. Mehrfach hatte Coach Michael Schrank in den vergangenen Wochen gesagt, dass sein Team spielerisch eines der Besten in der Landesliga sei. Genau das stellten die Kicker am Sonntagnachmittag eindrucksvoll unter Beweis.