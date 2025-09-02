Der VfB Bottrop grüßt von der Tabellenspitze

In der vergangenen Saison landete der VfB Bottrop auf dem siebten Rang. In diesem Jahr soll der Blick noch etwas weiter nach oben gehen. Mit dem Start in die neue Spielzeit ist dies nicht unrealistisch. Sieben Punkte hat der Landesligist nach drei Spieltagen auf dem Konto. Trainer Marco Hoffmann denkt gar nicht dran jetzt nachzulassen.

Auf das 2:2 im Derby gegen Rhenania Bottrop folgte ein 5:0-Kantersieg gegen den 1. FC Lintfort. Auch gegen Wesel konnte seine Truppe mit einer starken Leistung überzeugen und einen souveränen 2:0-Heimerfolg feiern. Mit sieben Zählern und einem Torverhältnis von 9:2 steht der VfB an der Tabellenspitze.

Es ist das erste Jahr für Hoffmann beim VfB. Zuvor trainierte er den Rivalen Fortuna Bottrop, entschied sich aber für die neue Saison den Schritt in die Landesliga zu wagen. Der Übungsleiter ist sehr zufrieden mit den jüngsten Leistungen seiner Mannschaft. "Die mannschaftliche Geschlossenheit gefällt mir richtig gut. Wir sind bisher eine richtige Einheit", verriet der Chefcoach dem Reviersport.

"Tendenziell blicken wir schon nach oben in der Tabelle. Das habe ich auch so formuliert, als ich hierhin gewechselt bin. Wir wollen den siebten Tabellenrang aus der letzten Saison auf jeden Fall verbessern. Platz drei bis fünf ist meiner Einschätzung nach bei der Qualität, die der Kader mitbringt, in diesem Jahr möglich. Wir wollen uns oben etablieren", erklärte der Trainer.

Top-Spiel gegen den ESC

Die Spielzeit hat gerade erst begonnen und trotzdem ist der Start Bottrops ein echtes Ausrufezeichen in der Liga. Nach den erfolgreichen Zeiten bei den Rivalen der Fortuna und Rhenania zeigt Hoffmann nun auch, dass es auch beim VfB funktioniert.

Im kommenden Duell muss der Tabellenführer zum ESC Rellinghausen reisen. Somit trifft der erste Platz auf den zweiten Rang. Der ESC startete auch mit sieben Zählern in die neue Saison, kassierte allerdings zwei Gegentore mehr als die Bottroper. Der Sieger der Begegnung würde ein dickes Zeichen im Kampf um den ersten Platz setzen. Doch der Gewinner dieses Spiels ist noch lange nicht sicher als Tabellenführer, denn insgesamt starteten ganze sieben Vereine mit sieben Punkten in die neue Spielzeit.