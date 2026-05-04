Der VfB bezwingt den „Eintracht-Hexer" erst im Elfmeterschießen

Der Kreispokalsieger München 2026 feiert im Konfettiregen: Der VfB Forstinning mit (stehend, v.li.) Dimitar Kirchev, ein Vertreter des Bayerischen Toto- und Lottoblocks, Matija Milic, Omer Berbic, Trainer Gery Lösch, Emirhan Keklikci, Nico Weismor, Noah Klemt, Emir Yildirim, Victor Bezerra do Nascimento, Leon Dimitric, Hauke Knobloch, Anes Sefidanoski, Michael Heidfeld, Dzemo Sefidanoski, Endri Kola, Thomas Herndl (Abteilungsleiter), Ismail Sahmurat (Co-Trainer), Felix Füchsl, Thomas Schwarz (2. Abteilungsleiter), Ralf Arndt (Betreuer) sowie (kniend, v.li.) Daniele Ciarlesi, Leo Gabelunke, Enzo Giannelli (Betreuer), Ante Basic und Sohn, Michael Walther (Betreuer), Mike Opara und Ajlan Arifovic. – Foto: ARL

Der VfB Forstinning gewinnt den Toto-Pokal gegen den FC Eintracht München. Torwart Nehring hielt seinen Gegner lange in Schach.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga am Wohnzimmertisch am Donnerstag folgte für den VfB Forstinning am 1. Mai gleich der nächste Höhepunkt. Mit einem 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen über den FC Eintracht München sicherte sich der VfB im Finale den Toto-Pokal im Kreis München und qualifizierte sich damit für die im August terminierte erste BFV-Hauptrunde. Dort warten dann unter anderem die bayerischen Vertreter der dritten Liga im Lostopf für die insgesamt 22 Kreissieger im Freistaat.

Die Feierlichkeiten für den VfB setzten sich dann nach dem „Aufwärmen“ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach dem gewonnenen Finale am Freitagabend nahtlos im Forstinninger Sportheim fort. Als Doublesieger durften die Spieler sowie das Trainer- und Betreuerteam die erreichten Erfolge begießen. „Wir sind nicht Meister geworden, weil Aschheim verloren hat. Wir sind Meister geworden wegen uns.“ Mit dieser Aussage unterstrich der Forstinninger Mittelfeldakteur Ante Basic auch die Leistung über das gesamte Spieljahr ohne jede Niederlage im Punktspielbetrieb.

Das Pokalfinale auf der Bezirkssportanlage Ebereschenstraße bestritt der VfB als klarer Favorit gegen den Gastgeber FC Eintracht München. Das Ambiente stimmte auf alle Fälle mit etwa 600 Zusehern und einem Jugendvorspiel. „Das war top organisiert von Eintracht“, lobte Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl die Arbeit des noch um den Aufstieg in die Kreisliga kämpfenden Kreisklassisten.

Forstinning agierte die gesamte Spielzeit über spielerisch dominant, blieb aber zu wenig zwingend in der gegnerischen Hälfte. „Außerdem ist der Torwart von Eintracht über sich hinausgewachsen“, lobte Herndl Eintrachts Schlussmann Florian Nehring. Dem pflichtete Michael Kraft als Co-Trainer der Platzherren bei: „Unser Torwart hat schon seit Monaten einen super Tag.“ Auch deshalb blieb der VfB bei einem Treffer von Daniele Ciarlesi nach Vorarbeit von Mike Opara hängen (62.), der FC nutzte eine Konfusion in der VfB-Abwehr durch Marco Heilemann zum Ausgleich (69.).

Im direkt folgenden Elfmeterschießen zeigten die VfB-Schützen dann aber keinerlei Nerven: Ante Basic, Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Dimitar Kirchev und Dzemo Sefidanoski verwandelten allesamt sicher. Bei der Eintracht scheiterte Marco Stiller entscheidend an VfB-Schlussmann Endri Kola.

Trotz der Niederlage hatte Michael Kraft nur lobende Worte für sein Team übrig: „Wir waren hoch motiviert und richtig heiß. Das 1:1 war ein Wahnsinnserfolg für uns, wir haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Und wir gratulieren dem VfB herzlich zur überragenden Saison.“