Der VfB Bad Mergentheim überrascht und überzeugt

Den VfB Bad Mergentheim hatte vor dieser Saison niemand im oberen Tabellenbereich der Kreisliga A3 Franken erwartet. Nach insgesamt 15 Spielen steht der VfB auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz und spielt um den Aufstieg in die Bezirksliga Franken.

Mit 7 Jugendspielern, die in die 1. Mannschaft hochgezogen wurden und 9 externen Neuzugängen hat sich eine komplett neue Mannschaft gebildet. Lediglich 4 Spieler waren auch schon vor dieser Saison im Kader vorzufinden.

Mit DFB-A-Lizenz-Inhaber Tobias Ippendorf wurde zudem ein neuer Trainer verpflichtet, der auf allen Ebenen hervorragende Arbeit leistet. Es ist sein Verdienst, dass die junge Mannschaft so schnell zusammengefunden hat und solche Leistungen vollbringen konnte. Bedenkt man, dass der VFB ab dem vierten Spieltag immer auf einige wichtige Stammspieler verzichten musste, sind die bisher gezeigten Leistungen und die Punktausbeute noch viel positiver zu bewerten.

Tobias Ippendorf sagt hierzu: „Ich freue mich natürlich, dass es rund um den Verein viele positive Stimmen gibt und wir auch von der Konkurrenz lobende Worte erhalten. Jeder im Verein versucht sein Bestes zu geben. Wir wollen bis zum Ende um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielen und uns als Mannschaft immer weiter verbessern. Die Jungs sollen sich nun in der Winterpause erholen und dann arbeiten wir im neuen Jahr weiter. Wir wollen gemeinsam das bestmögliche tabellarische Ergebnis erzielen und den Gesamtverein weiter nach vorne bringen.“