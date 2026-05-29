Der verrückteste Freitag der Saison: Aufstieg oder Absturz

Der letzte Freitag im Mai liefert im Emsland genau das, was der Amateurfußball am besten kann: Meisterträume, Rechenspiele, Abstiegspanik und Sportplätze, auf denen heute Abend wahrscheinlich mehr Nervennahrung als Bratwürste verkauft werden. Zwischen Werlte, Listrup und Lathen entscheidet sich, wer feiern darf, wer hoffen muss und wer nachts nochmal freiwillig die Tabelle aktualisiert.

Mit 25 Punkten steckt Werlte weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Vier Zähler fehlen aktuell auf das rettende Ufer. Rechnerisch lebt die Hoffnung zwar noch, praktisch darf sich die Mannschaft aber kaum noch Fehler erlauben. Jeder Punkt zählt, jeder Blick geht gleichzeitig auf die Konkurrenz, besonders auf Olympia Laxten. Die Lage erinnert ein wenig an diese letzten Spieltage früherer Bundesliga-Jahre, in denen selbst der Platzwart zwischendurch fragte, wie es eigentlich auf den anderen Plätzen steht.

In der Bezirksliga Weser-Ems 3 ist die Meisterfrage längst beantwortet. Der SV Union Lohne reist bereits als Titelträger zum SV Sparta Werlte. Anstoß ist um 20 Uhr. Für Lohne geht es darum, die Saison eines Meisters sauber zu Ende zu spielen. Für Sparta Werlte dagegen geht es um deutlich mehr: ums nackte Überleben.

Listrup gegen Baccum: Mehr Endspiel geht kaum

Während in Werlte ums Überleben gekämpft wird, steigt in der Kreisliga Emsland das vielleicht größte Fußballtheater des Abends. SV Listrup gegen SC Baccum - Tabellenrechner aus, Flutlicht an.

Die Ausgangslage ist herrlich einfach: Gewinnt Listrup oder spielt unentschieden, geht der direkte Weg in die Bezirksliga über den heimischen Sportplatz. Der SC Baccum braucht dagegen zwingend einen Auswärtssieg, um noch vorbeizuziehen und selbst aufzusteigen.

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Und selbst der Verlierer muss die Kabine nicht völlig verzweifelt verlassen. Über die Relegation gegen den Vertreter aus der Grafschaft Bentheim lebt der Traum Bezirksliga weiter. Trostpflaster klingt dabei fast zu klein für das, was dort noch möglich ist.

Anstoß in Listrup ist um 19:30 Uhr. Und natürlich läuft parallel der Liveticker, weil an solchen Abenden niemand freiwillig sein Handy weglegt.

Vier Teams, ein Ziel: Kreisliga-Drama in Serie

Eine Liga tiefer wird es endgültig wild. In der Kreisliga Mitte-Nord stehen gleich vier Mannschaften im Meisterrennen. Pole Position hat aktuell der SV Raspo Lathen. Direkt dahinter lauert punktgleich der FC Wesuwe. Dazu mischen auch der SV Flechum und Blau-Weiß Lorup weiter kräftig mit.

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Kurz gesagt: Vier Mannschaften rechnen, hoffen und vermutlich auch ein bisschen fluchen gleichzeitig.

Der Meister steigt direkt in die Kreisliga Emsland auf. Platz zwei darf zumindest noch auf die Relegation hoffen. Für FuPa bedeutet das vor allem eins: möglichst drei Liveticker gleichzeitig und Redakteure, die spätestens um 21:15 Uhr hektisch zwischen Tabellenständen wechseln.

Abstiegsangst in der 1. Kreisklasse Nord

Auch in der 1. Kreisklasse Emsland Nord bleibt der Taschenrechner im Dauereinsatz. Der SV Frisia Vrees, der SV Hilkenbrock und die SG Walchum-Hasselbrock kämpfen noch darum, dem zweiten Abstiegsplatz zu entgehen.

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Es ist diese Phase der Saison, in der plötzlich jede Gelbe Karte diskutiert wird wie ein VAR-Eingriff und selbst Einwürfe dramatisch wirken. Unten in der Tabelle spielt Fußball selten schön, aber fast immer ehrlich.

Meisterschaft oben, Nervenkitzel unten

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Nicht weniger spannend geht es in der 1. Kreisklasse Emsland Süd zu. Dort kämpft SV Holthausen/Biene II gegen Blau-Weiß Lünne um die Meisterschaft.

Und unten? Da wird ebenfalls gezittert. Der SV Concordia Langen, der FC Schapen und der SC Spelle-Venhaus IV stecken mitten im Kampf um den Klassenerhalt.

Der letzte Freitag im Mai liefert damit genau das, was den Amateurfußball so besonders macht: Keine Hochglanzshow, keine perfekten Floskeln, dafür volle Sportplätze, verschwitzte Taschenrechner und Menschen, die sich wegen eines Tores in der 88. Minute entweder für unsterblich halten oder erstmal schweigend zum Vereinsheim laufen.

P.S.: Falls unser Bericht irgendwo Lücken, Rechenfehler oder kleine Missverständnisse aufweisen sollte, schreibt uns gerne unter 015257354294. Wir sind bei diesen ganzen Ligen heute Abend nämlich selbst nur noch einen Spieltag davon entfernt, komplett den Überblick zu verlieren.