Der verlorene Sohn kehrt zurück Kai Pröger spielt wieder für den VfB Oldenburg von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg hat seinen wohl spektakulärsten Transfer des Sommers perfekt gemacht. Kai Pröger kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und trägt künftig wieder das Trikot mit der Zitrone auf der Brust. Für den 34-Jährigen ist es weit mehr als ein gewöhnlicher Vereinswechsel – es ist die Rückkehr zu dem Klub, bei dem seine Profikarriere einst ihren Anfang nahm.

Bereits 2012 wechselte Pröger vom Heidmühler FC nach Oldenburg. Damals plante der damalige VfB-Trainer und heutige Sportvorstand Andreas Boll, den talentierten Offensivspieler behutsam an die Regionalligamannschaft heranzuführen. Doch dazu kam es gar nicht. Mit starken Leistungen spielte sich Pröger schnell in die Startelf und legte damit den Grundstein für eine beeindruckende Laufbahn. „Es war immer mein Ziel, nochmal die Zitrone auf der Brust zu tragen, denn beim VfB hat für mich alles angefangen“, sagt Pröger auf der Vereinshomepage. Umso größer sei die Freude, dass die Rückkehr nun Realität geworden ist.

Vom VfB bis in die Bundesliga Nach seinem Durchbruch in Oldenburg führte ihn sein Weg über Stationen in Mainz, Berlin, Essen, Paderborn, Rostock und Regensburg bis in die Bundesliga. Zuletzt stand der Offensivspieler beim VfL Osnabrück unter Vertrag und absolvierte in der vergangenen Saison 29 Pflichtspiele. Seine Bilanz unterstreicht die Erfahrung, die er nach Oldenburg mitbringt. In den ersten drei deutschen Ligen kommt Pröger auf 233 Einsätze und 55 Torbeteiligungen. Hinzu kommen 190 Regionalligaspiele mit insgesamt 86 direkten Torbeteiligungen. Bereits in seiner ersten Zeit beim VfB erzielte er in 51 Partien zwölf Tore und bereitete weitere zwölf Treffer vor.