Der verlorene Sohn kehrt zurück

– Foto: Hansa Friesoythe

Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Wechsel zu beschreiben. Ein Spieler kehrt zum SV Hansa zurück, der bereits 212 Pflichtspiele im Herrenbereich und einige im Nachwuchs unseres Vereins bestritten hat, jedoch vor zwei Jahren den Verein verließ: Wir freuen uns auf die Rückkehr von Magnus Schlangen.

Der mittlerweile 31-Jährige, der in Friesoythe wohnt, kam in zwei Jahren beim BV Garrel auf 47 Pflichtspieleinsätze. Zuvor war er insgesamt zehn Jahre in der Bezirksliga und vor allem Landesliga für Hansa am Ball. In der Jugend wurde er neben seiner Zeit im Hansa-Nachwuchs bei Werder Bremen, dem VfB Oldenburg und dem SV Meppen ausgebildet.

„Magnus ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hansa und nicht nur das Trainerteam, sondern sehr viele Menschen im Verein freuen sich sehr über seine Rückkehr. Er hat zuletzt in Garrel auf hohem Landesliga-Niveau gespielt und bringt eine enorme Qualität und Erfahrung mit. Auf der linken Seite kann er eigentlich alles spielen, egal ob defensiv oder offensiv“, so Tobias Millhahn, sportlicher Leiter des SV Hansa.