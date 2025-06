Der verlorene Sohn ist zurück

Wer beim Trainingsauftakt des SV Schwarzenbach vor Ort war, sah einen neuen Trainer mit Trillerpfeife um den Hals, der immer wieder bei Bedarf korrigierend eingriff. Dann gab es an seine neue Mannschaft Anweisungen, was gut war - oder eben noch nicht den Vorstellungen des 39-Jährigen entsprach. Karaoglan will "nur noch bei Bedarf" selbst aktiv auf dem Platz mitwirken. Sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld ist wie auch unter Vorgänger Murr Co-Spielertrainer Marin Dujmovic. "Wir haben rein von den Namen her einen guten Kader zusammen, mit dem es sich gut Fußball spielen lassen sollte. Aber gute Namen machen noch längst keine gute Mannschaft aus. Wenn wir in der Tabelle oben mitspielen wollen, müssen wir als geschlossene Einheit auftreten. Wir werden nichts geschenkt bekommen und müssen daher im Training hart arbeiten, um möglichst richtig fit in die neue Saison hineinzustarten", betont der neue Trainer. Unter den Neuzugängen befinden sich in der Region so bekannte Namen wie beispielsweise Edin Makelic (SV Kirkel), Murat Adigüzel (FC Homburg II) oder auch Anto Radeljic (der verlorene Sohn ist Heimkehrer vom SC Halberg Brebach).

An diesem Samstag, 28. Juni, bestreiten die Schwarzenbacher im Rahmen der beim FSV Jägersburg ausgetragenen Homburger Stadtmeisterschaften um 14.50 Uhr gegen den neuen Ligarivalen SV Kirrberg ihren ersten Härtestest. Diese beiden Mannschaften stehen sich auch am Sonntag, 3. August, um 15 Uhr auf dem Naturrasenplatz in Schwarzenbach im ersten Punktspiel der neuen Runde gegenüber. An diesem Sonntag, 29. Juni, treffen die Schwarzenbacher um 17 Uhr in Wehrden auf den 1. FC Saarbrücken II.