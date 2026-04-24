Der verletzte Kapitän, der nicht aufgibt

Ehrgeizig und fokussiert: So kennt man Sebastian Möhlhenrich (hinten, Bildmitte). – Foto: © Stanislav Salamanov

Sebastian Möhlhenrich, Kapitän des 1. SC 1911 Heiligenstadt, erlebt gerade genau diesen Zwiespalt. Die große Bühne der fünfthöchsten deutschen Spielklasse, für ihn eigentlich ein Geschenk am Ende seiner Laufbahn, wurde durch eine schwere Verletzung Anfang Dezember in Halberstadt jäh ausgebremst. Sprunggelenksverletzung, Wadenbeinbruch – die Diagnose bedeutete zunächst das vorzeitige Saisonende. Oder vielleicht doch nicht?

FuPa Thüringen: Wie nimmst du die Stimmung im Team und im Umfeld aktuell wahr? Wie groß ist euer Glaube noch an den Ligaverbleib? Sebastian Möhlhenrich: „Für den Tabellenplatz, den wir haben, finde ich die Stimmung noch gut. Natürlich merkt man eine gewisse Anspannung aufgrund der sportlichen Situation, aber die Jungs ziehen alle mit und geben im Training Vollgas, um das fast Unmögliche noch zu schaffen. Solange rechnerisch noch alles möglich ist, werden wir daran glauben, dass wir auch nächstes Jahr noch in der Oberliga spielen werden. Wobei wir natürlich wissen, dass uns nur ein kleines Wunder hilft und wir darauf angewiesen sind, wie die anderen Spiele ausgehen.“

Denn „Möhle“ ist zurück auf dem Trainingsplatz, hat wieder den Ball am Fuß, könnte sogar nochmal in der Oberliga auflaufen – auch wenn die sportliche Lage kaum schwieriger sein könnte. Heiligenstadt steht am Tabellenende, der direkte Wiederabstieg scheint fast unvermeidbar. Und doch lebt die Hoffnung noch. Vielleicht zum letzten Mal in dieser Saison: am Wochenende in Stendal. Ein echtes Endspiel.

FuPa Thüringen: Wie bitter ist für dich die Zuschauerrolle im letzten halben Jahr? Wie unterstützt du dennoch die Mannschaft?

Sebastian: „Natürlich ist das bitter, die Rückrunde nur von draußen schauen zu können. Man ist angespannter und nervöser als auf dem Feld. In der Anfangszeit nach meiner Verletzung habe ich mit dem ein oder anderen Spieler regelmäßig telefoniert und Kontakt gehalten. Mindestens einmal die Woche habe ich auch beim Training vorbeigeschaut. Bei den Spieltagen war ich natürlich dabei und habe die Jungs unterstützt. Die letzten Wochen bin ich jetzt wieder regelmäßiger in der Kabine, da ich individuell auf dem Platz schon wieder was mache. Da bekomme ich sehr gute Unterstützung von unserer Physioabteilung.“

FuPa Thüringen: Ist das Spiel gegen Stendal das letzte Endspiel? Zählt nur ein Sieg, um die Hoffnung am Leben zu halten?

Sebastian: „Aus meiner Sicht haben wir dieses Endspiel nochmal bekommen, aufgrund der Ergebnisse der letzten ein, zwei Wochen. Für mich zählt nur ein Sieg in diesem Spiel, um die kleine Hoffnung, die noch da ist, auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Uns ist bewusst, dass wir nur noch fünf Spiele haben und in der Phase, in der wir uns befinden, nur drei Punkte zählen, um in den nächsten Spielen die anderen nochmal ein bisschen unter Druck setzen zu können.“

FuPa Thüringen: Wie hoch sind die Chancen, dass du diese Saison noch weitere Oberliga-Minuten sammelst?

Sebastian: „Das Ziel, diese Saison noch das ein oder andere Spiel zu machen und auf dem Platz zu stehen, war sofort nach der Verletzung da. Ob es noch klappt, kann ich Stand jetzt nicht sagen. Ich bin auf einem guten Weg, aber es sind halt auch nur noch fünf Wochen bis zum Saisonende und bei unserer sportlichen Situation macht es keinen Sinn, wenn ich nicht topfit bin, nochmal auf den Platz zu stehen. Aber vielleicht ist ja ein Kaderplatz möglich, um das Gefühl nochmal zu haben, ganz nah bei der Mannschaft zu sein. Das muss ich aber erstmal mit dem Trainer besprechen, ob er überhaupt noch einen Platz für mich übrig hat… 😉😅“