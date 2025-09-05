Der „vergessene“ Kapitän des TSV Steinbach: So geht es ihm

Haiger. Marco Müller interveniert sofort: „In der Mannschaft ist das auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich der Kapitän bin. Das ist klar kommuniziert. Trotz der ganzen Behandlungen bin ich immer vor Ort. Als Kapitän gibt es auch noch viel mehr Aufgaben, als nur auf dem Platz zu stehen.“ Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 31-Jährige in seiner präsentesten Rolle seit gut einem Jahr nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Seit gut einem Jahr hat er dem Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nicht mehr auf dem Platz helfen können. Seit gut einem Jahr tragen in Vertretung des gebürtigen Mainzers andere die Kapitänsbinde.