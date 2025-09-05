Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der „vergessene“ Kapitän des TSV Steinbach: So geht es ihm
Teaser RL SÜDWEST: +++ „So eine lange Verletzung ist schon belastend“, sagt Marco Müller vom TSV Steinbach Haiger. Der eigentliche Kapitän des Fußball-Regionalligisten spricht über seine Leidenszeit +++
Haiger. Marco Müller interveniert sofort: „In der Mannschaft ist das auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich der Kapitän bin. Das ist klar kommuniziert. Trotz der ganzen Behandlungen bin ich immer vor Ort. Als Kapitän gibt es auch noch viel mehr Aufgaben, als nur auf dem Platz zu stehen.“ Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 31-Jährige in seiner präsentesten Rolle seit gut einem Jahr nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Seit gut einem Jahr hat er dem Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nicht mehr auf dem Platz helfen können. Seit gut einem Jahr tragen in Vertretung des gebürtigen Mainzers andere die Kapitänsbinde.