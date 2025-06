Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SV Hellas Bietigheim hat es geschafft: Nach Jahren des Wartens feiert der Verein den Meistertitel in der Kreisliga B8 Enz/Murr – und steigt in die Kreisliga A auf. Die Mannschaft von Trainer Georgios Kanellopoulos setzte sich am Ende knapp gegen die SG Gemmrigheim/Walheim durch und blickt nun mit Vorfreude auf die nächste Saison.

„Der Verein hat lange auf diese Meisterschaft gewartet. Dementsprechend wundervoll war die Freude, es geschafft zu haben. Unsere Meisterfeier war großartig“, schildert Georgios Kanellopoulos die Emotionen nach dem Titelgewinn. Und die waren mehr als verdient: Mit 17 Siegen und 89 geschossenen Toren holte sich Hellas Bietigheim in einer umkämpften Liga die Krone.

Klares Ziel von Anfang an

Bereits vor Saisonbeginn war das Ziel klar formuliert: „Unser Saisonziel war von Anfang an, die Liga zu gewinnen.“ Der Weg dorthin war jedoch nicht ohne Hürden. Nach einem holprigen Start blieb der Verein ruhig – ein entscheidender Faktor für den späteren Erfolg. „Wichtig war, dass der Verein uns nach einem nicht so guten Saisonstart in Ruhe arbeiten lassen hat“, lobt der Trainer die Rückendeckung aus dem Umfeld.

Kaderqualität und Glaube an den Sieg

Einen entscheidenden Beitrag zur Meisterschaft leistete der breit und gut zusammengestellte Kader. „Ein sehr gut zusammengestellter Kader“ sei der Schlüssel gewesen, so Kanellopoulos. Hinzu kam eine Mentalität, die der Mannschaft stets Vertrauen verlieh: „Der Glaube, in dieser Liga jedes Spiel gewinnen zu können.“

Erfolgsrezept: Überzeugung und Zusammenhalt

Diese Überzeugung trug das Team durch enge Spiele und schwierige Phasen – und ließ es am Ende ganz oben stehen. In der Offensive überzeugte Hellas mit 89 Treffern, doch auch mannschaftlich passte vieles. Mit dem nötigen Fokus und einer geschlossenen Einheit holte man sich den Platz an der Sonne.

Feiern in Prag und Vorfreude auf die Kreisliga A

Gefeiert wurde der Titel ausgiebig: „Unsere Abschlussfahrt war letztes Wochenende in Prag“, erzählt der Coach. Der Aufstieg ist dabei selbstverständlich: „Wir freuen uns auf die Kreisliga A.“ Eine Liga, in der der Verein langfristig wieder ankommen wollte – nun ist es endlich soweit.

Blick voraus: Neue Liga, neue Gesichter

Auch auf die neue Saison ist man bei Hellas Bietigheim bereits vorbereitet. „Zugänge sind Stand jetzt: Bashkim Susuri, Cazim Susuri. Wir suchen noch zwei Spieler für unsere Defensive“, erklärt Kanellopoulos. Auf der Abgangsseite steht mit Burak Yalman ein Spieler, der den Verein verlässt.

Saison 2025/2026: Ziel im gesicherten Mittelfeld

Der Trainer blickt realistisch auf die neue Herausforderung: „Unser Ziel für die nächste Saison: Zwischen Platz 4 und 8.“ Eine Platzierung, die der Mannschaft in der neuen Liga Stabilität und Entwicklung ermöglichen soll.