"Der Verein gehört einfach in die Bezirksliga"

Die TSG Schnaitheim hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr marschierte das Team um Trainer Erdal Kalin in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg zur Meisterschaft und steigt nun in die Bezirksliga auf.

Natürlich wurde dieser besondere Erfolg gebührend zelebriert. "Wir haben ordentlich mit der TSG-Familie gefeiert. Vielen Dank auch an die anderen Abteilungen, Sponsoren, Gönnern und Helfern, die uns in dieser Saison unterstützt und an der Meisterschaftsfeier teilgenommen haben." Und wer die TSG kennt, weiß: die Party war noch nicht vorbei. "Ein Teil der Mannschaft ist nach der Meisterfeier von Sonntag bis Mittwoch nach Mallorca geflogen, um dort weiter zu feiern."

Ziel: oben mitspielen – und dann kam der Lauf