Der VdS Nievenheim bleibt trotz Pleitenserie optimistisch

„Das deutliche Ergebnis kam nicht zustande, weil Ratingen so viel besser war. Wir haben erneut zu viele Geschenke verteilt. Die individuellen Fehler waren maßgeblich für die Niederlage“, erklärt VdS-Trainer Thomas Boldt. Viel Zeit, um sich von den drei Niederlagen zu erholen, bleibt dem VdS nicht, da am Sonntag (14 Uhr) der Tabellensiebte DSC 99 auswärts auf die Nievenheimer wartet. Die Düsseldorfer präsentierten sich mit sieben Punkten aus den drei jüngsten Partien in einer starken Form.

Zudem muss Boldt gegen den DSC erneut auf einige Ausfälle reagieren. In Ratingen musste er gleich zwei Torhüter verletzungsbedingt auswechseln. Nach bereits 13 Minuten musste Paul Lenk den verletzten Kelvin Sanchez del Villar ersetzen. In der 72. Minute traf es dann auch die etatmäßige Nummer eins. „Paul hat sich an der Schulter verletzt, was für ihn wohl leider das Saisonaus bedeutet“, weiß Boldt. Im Dienstagstraining der Nievenheimer zog sich auch Stürmer Leon Bem (20) eine Verletzung zu. Sein Trainer rechnet mit einer Ausfallzeit von zwei Monaten.

Schwierige Aufgabe

Jedoch kann Boldt am Sonntag wieder auf seinen Topstürmer Kevin Scholz setzen, der aus seinem Urlaub zurück ist. Auch der bisher beste Scorer des VdS, Roberto Grillo, steht nach seiner krankheitsbedingten Jokerrolle gegen den DSC wieder für 90 Minuten zur Verfügung. Der 19 Jahre alte Scholz-Ersatz Almin Hamidovic konnte seinen Einsatz mit dem 1:0-Führungstreffer gegen Ratingen belohnen. „Er hat bereits am Donnerstag zuvor bei der zweiten Mannschaft ausgeholfen und direkt zweimal getroffen. Almin hat sich in der großen Konkurrenz auf seiner Position seine Chance verdient und sehr gut genutzt“, lobt Boldt.

Der Coach bleibt trotz der zahlreichen Ausfälle und den drei deutlichen Niederlagen positiv und schaut optimistisch in die Zukunft. „Wir stehen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz, ein Rang vor dem Relegationsplatz. Daher gibt es noch lange keinen Grund, unruhig zu werden. Wir wollen diesen Platz verteidigen“, betont Boldt. Die nächste Aufgabe der Nievenheimer wird erneut eine Herausforderung für den Liganeuling. Der DSC konnte in den letzten drei Spielen fünfzehn Treffer erzielen. Für die Nievenheimer gab es im gleichen Zeitraum gleich 22 Gegentore.