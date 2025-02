Der unerklärliche Einbruch des KFC Uerdingen

Am Ende stand ein sattes 0:4 auf der Anzeigetafel und ließ Trainer, Mannschaft und Fans ratlos zurück. Denn nach den ersten 45 Minuten der Regionalliga-Partie gegen den 1. FC Bocholt hatte nichts darauf hingedeutet, dass der KFC eine deftige Heimklatsche einfährt.

Zwar war auch die erste Halbzeit eine zähe Angelegenheit, doch bis dahin hatten sich beide Teams weitestgehend neutralisiert. „Wir waren in der ersten Halbzeit gut drin“, so KFC-Coach René Lewejohann bei der anschließenden Pressekonferenz. „Wir haben versucht, dominant aufzutreten, waren gut in den Zweikämpfen und haben Spielwitz gezeigt. Wir wollten einen guten Mix aus langen Bällen und Fußballspielen finden. Nach Ballverlusten haben wir direkt ins Gegenpressing umgeschaltet.“

Dass die Vorgabe aufging, bestätigt das Ergebnis. War es die ersten 20 Minuten noch etwas fahrig auf beiden Seiten mit leichten Feldvorteilen für die Gäste, neutralisierten sich beide Teams im Anschluss. Erst kurz vor Ende der ersten 45 Minuten kam noch mal so etwas wie Gefahr vor beiden Toren auf. Da hatte der KFC durch Jeff-Denis Fehr sogar die Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen. Sein Querpass im Fünfmeterraum aber erreichte Adam Tolba nicht. Und ob Fehr am Ende selbst hätte abschließen sollen, darüber lässt sich sicher diskutieren. So aber ging es völlig verdient torlos in die Kabine. „In der ersten Halbzeit haben wir im letzten Drittel keine guten Entscheidungen getroffen. Bis zum Sechzehner sah es gut aus, aber dann wurde es nicht zwingend genug“, führte Lewejohann weiter aus.

EX-KFC-Spieler erhöht

Auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gestalteten die Blau-Roten ordentlich und vermittelten sogar den Eindruck, nun das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Doch dann bekam Bocholt eine Ecke, die der Anfang vom Ende bedeuten sollte. Es war viel los im Fünfmeterraum vor Keeper Ron Meyer, der letztlich nur zuschauen konnte, wie sich Thomas Gösweiner gegen sämtliche Gegenspieler durchsetzte und den Kopfball wuchtig in die Maschen drückte. Und nur wenige Sekunden später sorgte der ehemalige Uerdinger Jan Holldack, der gemeinsam mit Bocholts Übungsleiter Christopher Schorch 2018 mit dem KFC in die Dritte Liga aufstieg, für den Doppelschlag.

„Die Marschroute in der zweiten Halbzeit war ähnlich, wir wollten mutig bleiben und dort ansetzen, wo wir in der ersten Hälfte aufgehört haben. Das ging auch bis zum 1:0 gut, danach hat das Spiel aber eine ganz eigene Dynamik bekommen“, erklärte Lewejohann. Doch auch danach war noch nicht alles verloren. Denn wiederum nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentreffer hatte der KFC die große Chance auf den Anschluss. Doch Hamadi Al Ghaddioui erwischte nicht seinen besten Tag im Dress des ehemaligen Bundesligisten und ließ die große Chance liegen. „Dann hätte das noch mal ganz anders aussehen können“, so der Trainer. „Denn unsere Comeback-Qualitäten und aus wenig viel zu machen, kennt jeder von uns. Heute hat es aber eine Eigendynamik genommen, die wir versucht haben, durch Wechsel zu beeinflussen. Aber spätestens nach dem 3:0 war der Drops gelutscht.“

Dass es sogar noch zum 4:0 für die Gäste gereicht hat und Thomas Gösweiner einen absoluten Sahnetag gegen die Krefelder erwischte, passte dann wiederum zum Tag. „Wir waren dann am Ende auch nicht mehr wir selbst“, versuchte Lewejohann die Erlebnisse hinterher im Interview mit Radio BlauRot einzuordnen. „Unter dem Strich fällt das Ergebnis etwas zu hoch aus. Aber wir müssen nun schauen, wie wir mit der Niederlage umgehen.“ Und hier will der Coach keinerlei Gerede über eine Krise aufkommen lassen, wie er weiter ausführte. „Ich ersticke jedes Krisengerede direkt im Keim. Bei dieser Mannschaft stellt sich die Charakterfrage nicht. Du hast gesehen, da waren zwei Teams auf dem Platz, die sich alles abverlangt haben. Uns fehlt im Moment aber auch der Killerinstinkt, genau dann die Tore auch zu machen. Das wird wieder, aber wir müssen weiter bei uns bleiben.“

Mit dem kommenden Auswärtsspiel in Oberhausen wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Lewejohann versprach aber bereits: „Geht davon aus, dass wir am Freitag genauso charakterstark auftreten werden. Dann stehen wir wieder unseren Mann und versuchen, unser Bestes in Oberhausen zu geben!“