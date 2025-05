Der Unabsteigbare

Der Trainer der SpG Grombach/Obergimpern II blickt in diesem Zusammenhang auf beeindruckende 33 Jahre als Spieler und Trainer im Sinsheimer Amateurfußball zurück. 18 davon beim VfL Mühlbach, drei beim FC Rohrbach a.G, acht beim VfB Eppingen II und nun die vierte Spielzeit in Grombach. In diesem Zeitraum gab es zwei Siege in Relegationsspielen gegen den Abstieg gegen Stebbach und Waibstadt.

Diese Runde könnte es wieder eine Relegation für Liehs geben, seine Grombach/Obergimperner dürfen sich drei Spieltage vor Schluss alles andere als sicher sein und tun gut daran, sich für das Pfingstwochenende noch nichts vorzunehmen. Dann steigen nämlich die Relegationsspiele.