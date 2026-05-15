„Der Umbruch ist riesig“: Straßhofer übernimmt den SBC Traunstein

Gerald Straßhofer (li.) wechselt aus dem NLZ des TSV 1860 München zum SBC Traunstein. – Foto: SBC Traunstein

Auf den großen Umbruch folgt der Neustart: Der SB Chiemgau Traunstein hat einen Nachfolger für Spielertrainer Gentian Vokri gefunden.

Dort wartet auf den neuen Trainer keine einfache Aufgabe. Traunstein steht vor einem großen Umbruch: Mit Vokri, Julian Höllen, Sandro Discetti, Kenan Smajlovic und Hannes Kraus verlassen mehrere Leistungsträger den Verein . Weitere Abgänge sollen nicht ausgeschlossen sein.

Der SB Chiemgau Traunstein hat einen Nachfolger für Spielertrainer Gentian Vokri gefunden. Gerald Straßhofer übernimmt zur kommenden Saison den Landesligisten. Der 44-Jährige kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München , wo er zuletzt als Co-Trainer der U19-Bundesliga-Mannschaft tätig war. Jetzt zieht es Straßhofer zurück in den Herrenbereich – an die Traun.

Warum er sich für den SBC entschieden hat, sei für ihn relativ schnell klar gewesen. „Das Gesamtpaket hat für mich am besten gepasst“, erklärte der neue Traunstein-Coach. Vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt. „Mit der Vision und der Vorstellung, was die Verantwortlichen vorhaben, habe ich mich sehr abgeholt gefühlt.“

„Der Umbruch ist riesig, das streite ich nicht ab“, sagte Straßhofer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Angst vor der neuen Aufgabe habe er dennoch nicht: „Ich bin eigentlich überhaupt nicht negativ, im Gegenteil.“

Aus dem NLZ in die Landesliga: Gerald Straßhofer übernimmt in Traunstein

Zudem wollte Straßhofer wieder als Cheftrainer arbeiten. Dass es dabei zurück in den Herrenbereich geht, sei dagegen nicht der entscheidende Faktor gewesen. „Es war jetzt nicht das Wichtigste, dass ich wieder in den Herrenbereich gewechselt bin“, sagte der 44-Jährige.

Aus seiner Zeit bei 1860 München möchte Straßhofer dennoch möglichst viel mit nach Traunstein bringen. „Eigentlich alles, was ich dort gelernt habe“, erklärte er. Besonders in Sachen Organisation und Struktur sieht er beim SBC Potenzial: „Ich möchte Traunstein einen professionelleren Touch geben.“

Wir sind dabei, eine richtig gute Mannschaft zusammenzustellen.

SBC-Trainer Gerald Straßhofer

Gleichzeitig wisse er natürlich, dass in der Landesliga andere Voraussetzungen herrschen. Dennoch glaubt Straßhofer, dass sich gewisse Dinge aus dem Nachwuchsleistungszentrum auch in Traunstein umsetzen lassen – sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld.

Die vielen Abgänge bedauert der neue Trainer. „Ich hätte gerne mit den Jungs weitergearbeitet“, sagte Straßhofer. Gleichzeitig akzeptiere er die Entscheidungen der Spieler. Der Fokus liege nun ohnehin auf der Zukunft. Hinter den Kulissen arbeitet der SBC bereits intensiv am neuen Kader. „Wir sind dabei, eine richtig gute Mannschaft zusammenzustellen“, verriet der 44-Jährige.

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Sportlich wolle Straßhofer in seiner ersten Saison vor allem Stabilität reinbringen. „Ich möchte, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten“, sagte der neue Trainer. Der Teamgedanke solle künftig noch stärker im Mittelpunkt stehen.

Langfristig verfolgen Verein und Trainer aber ambitionierte Ziele. „Wir haben schon die Ambition, mit Traunstein noch einmal eine Stufe nach oben zu gehen“, erklärte Straßhofer. Dabei gehe es nicht nur um mögliche sportliche Erfolge, sondern auch um die Entwicklung des gesamten Vereins. Trotz des großen Umbruchs blickt Straßhofer seiner neuen Aufgabe optimistisch entgegen. Beim SBC soll nun Schritt für Schritt etwas Neues entstehen.