Der Umbruch in Borussias U23 ist in vollem Gange

Zum Abschied des Quintetts sagte Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller: „Wir hatten in dieser Saison eine gute Mischung im Kader und haben stets gespürt, dass es allen in der Konstellation viel Spaß gemacht hat. Allen Spielern, die uns im Sommer verlassen, danken wir für ihr Engagement und wünschen ihnen für den weiteren Weg alles Gute.“

Während Moustafa, Nduka und Najjar in der abgelaufenen Saison kaum eine Rolle spielten und zusammen nur auf 324 Einsatzminuten kamen, sammelte Harnafi als Leihspieler von Alemennia Aachen immerhin noch 642 Minuten Spielzeit. In Kushtrim Asallari (1664 Minuten, sechs Saisontore) verlässt hingegen ein Leistungsträger die U23, er kann mit der Erfahrung von 71 Regionalligaspielen bei anderen Klubs für sich werben.

Mittelfeldspieler Veit Stange, der erst im vergangenen Sommer von Hertha BSC kam und auf Anhieb den Sprung zum Stammspieler geschafft hat, könnte seine stabile Saison ebenfalls als Sprungbrett zu einem anderen Klub nutzen – oder sich im kommenden Jahr weiter etablieren. Eine Leihe steht bei Angreifer Winsley Boteli im Raum.

Michel Lieder und Lion Schweers dürften gemeinsam mit Julian Korb weiter das Routiniers-Trio bilden. Korbs ursprünglich auslaufender Vertrag hat sich nach Informationen unserer Redaktion per Option um ein weiteres Jahr verlängert. Die Zahl der Startelfeinsätze des 33-Jährigen gingen in der Rückrunde zwar zurück, trotzdem kam er auf die siebtmeisten Einsatzminuten.

Zuwächse aus der U19

Intern rücken unter anderem Dillon Berko, Yannick Michaelis, Yannik Dasbach und Nico Vidic aus der U19 auf, Niklas Swider könnte in der kommenden Saison immer mal wieder in der U23 zum Einsatz kommen.

Beim Start in die Vorbereitung werden auch die ersten externen Zugänge dabei sein, die mögliche Abgänge von Pesch, Boteli und Shio Fukuda (könnte ebenfalls verliehen werden) auffangen sollen.

Laut der „Siegener Zeitung“ hat sich Justin Adozi für einen Wechsel an den Niederrhein entschieden. Der 19-jährige Angreifer war in der abgelaufenen Saison überwiegend für die U19 in der DFB-Nachwuchsliga aktiv und machte dort in 14 Spielen sieben Tore, zudem kam er sechsmal für den Meister der Oberliga Westfalen zum Einsatz.

In der Nachwuchsliga ist Borussia auf ein weiteres Talent aufmerksam geworden: Der 18-jährige Antonio Jozanovic kommt aus der U19 von Carl Zeiss Jena, wo der Mittelfeldspieler seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. In 18 Einsätzen kam er auf 13 Treffer und sechs Vorlagen. Bis zum Trainingsauftakt Mitte Juni könnten weitere Sommer-Zugänge folgen.