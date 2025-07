Der ultralange Weg zurück

Bevor um 19 Uhr das Spiel beginnt, werden bereits um 18 Uhr sämtliche Mannschaften der höchsten saarländischen Amateurklasse vorgestellt. Auch aus diesem Grund dürfte am Freitag im Ellenfeldstadion mit einer großen Zuschauerkulisse zu rechnen sein. Für jeden gegnerischen Trainer von Borussia Neunkirchen und des 1. Saarbrücken II ist es die optimale Gelegenheit, zwei vor der Runde sehr stark und ambitioniert eingeschätzte Konkurrenten live in Augenschein zu nehmen - und zwar im Gegensatz zur Vorbereitung ohne taktisches Durchwechseln und mit der bestmöglichen Aufstellung. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als mit einem Erfolgserlebnis in die neue Runde starten zu können und dadurch gleich seine Anhänger ins gemeinsame Boot zu holen. Die FCS-Reserve war 2015 nach dem Abstieg aus der Oberliga abgemeldet worden - nach Ansicht von sehr vielen Anhängern der Blau-Schwarzen hätte dies niemals geschehen dürfen. Nach der Rückkehr folgten für den 1. FC Saarbrücken II von der Kreisliga A Süd an schier nicht zu Ende gehende Jahre mit Gastspielen auf dem Dorf, in denen stets jeder Gegner hochmotiviert war. Seit der Wiederanmeldung im Jahr 2018 war bei der FCS-Reserve Saison für Saison der Druck riesengroß gewesen, stets die nächste Liga nach oben hin zu erreichen. Und nun werden bei der Konkurrenz sowohl Borussia Neunkirchen als auch der 1. FC Saarbrücken II als Teams gehandelt, denen durchaus der Aufstieg in die Oberliga zuzutrauen ist. Für sämtliche Mitfavoriten auf den Aufstieg kommt dieses Mal die Hypothek mit dazu, dass es keinen saarländischen Absteiger aus der Oberliga gab und zusätzlich mit dem FC Hertha Wiesbach ein extrem starkes Team die Schröder-Liga Saar nach oben verlassen hat. Am Freitag gegen 20.50 Uhr weiß man schon etwas mehr, zu was Neunkirchen und Saarbrücken in dieser Saison zu leisten im Stande sind - allerdings wohlwissend, dass anschließend für beide Mannschaften noch 33 weitere sehr schwere Begegnungen zu absolvieren sind. Und natürlich beginnt auch für die Schiedsrichter eine neue Runde, in der ihre Leistungen genau bewertet werden: Für das Auftaktspiel ist Nicolas Scherer angesetzt. Sämtlichen Beteiligten viel Glück, dass der Auftakt in die neue Spielzeit gelingt und noch mehr Lust auf die Fortsetzung mit sich bringt.