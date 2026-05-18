Der Uedemer SV mischt die Karten im Titelrennen völlig neu

Der Uedemer SV hat seine Rolle im Aufstiegsrennen massiv verbessert. – Foto: Susanne Schmidt

Als Schiedsrichter Marten Kaufels die Partie nach vierminütiger Nachspielzeit abpfiff, rissen alle Spieler des Uedemer SV die Arme hoch. Mit einem 1:0 (0:0) im Spitzenspiel bei Viktoria Winnekendonk hat die Mannschaft ihre Position im packenden Vierkampf um die Meisterschaft erheblich verbessert. Am Sonntag, 31. Mai, kann der USV, der aktuell 64 Punkte auf dem Konto hat, mit einem Sieg im nächsten Spitzenspiel Tabellenführer Siegfried Materborn (67 Punkte) von der Tabellenspitze verdrängen.

Rund 250 Zuschauer strömten am Freitagabend in den Winnekendonker Viktoria-Sportpark. Wer auf ein Offensivspektakel gehofft hatte, wurde am Ende enttäuscht. Zwar gab es in den Anfangsminuten auf beiden Seiten Ansätze, das Spiel an sich reißen zu wollen. Doch mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen zwischen die Strafräume. Dabei unterliefen beiden Mannschaften immer wieder einfache Ballverluste, bei denen entweder die Anspiele unpräzise waren oder der Ball leichtfertig vertändelt wurde.

Als lachender Dritter könnte der FC Aldekerk aus dem vorletzten Spieltag hervorgehen, der nach dem 11:0-Schützenfest gegen den SV Nütterden 66 Punkte auf der Habenseite hat. Die schlechtesten Karten hat Viktoria Winnekendonk (64), zumal der Mannschaft noch ein Punktabzug am grünen Tisch droht.

Keiner wollte auf dem Platz einen entscheidenden Fehler machen. Nach 20 Minuten die erste Großchance für die Gastgeber. Ein Steilpass in die Mitte fand den aus stark abseitsverdächtiger Position gestarteten Samuel Bröchler, dessen Heber über den herauseilenden Uedemer Schlussmann Till Hinckers deutlich das Tor verfehlte. Von der Offensive der Gäste, die mit der Empfehlung von 111 Saisontreffern angereist waren, war lange Zeit nichts zu sehen. Erst in der 34. Minute verzeichnete der Uedemer SV seine erste Möglichkeit. Torjäger Philipp Starbatty zog von der Strafraumgrenze ab, doch Viktoria-Keeper Tim Verfürth war per Faustabwehr zur Stelle. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel.

Philipp Starbatty mit Saisontor Nummer 21

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel ging die Viktoria etwas forscher an, doch letztendlich fehlte es an der Genauigkeit im Abschluss, wobei auch die Uedemer Abwehr einen sattelfesten Eindruck hinterließ. Als sich die meisten Zuschauer schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, fiel dann doch noch das Tor des Abends. In der 84. Minute flankte der kurz zuvor eingewechselte Leon Schuler den Ball in den Winnekendonker Strafraum. Wie so oft schon in der laufenden Saison stand Philipp Starbatty am langen Pfosten goldrichtig und erzielte per Kopf sein Saisontor Nummer 21.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Einsatz und Moral haben gestimmt, es hat halt nicht gereicht“, sagte Viktoria-Trainer Johannes Rankers. „Im Hinspiel waren wir das bessere Team und haben 0:3 verloren. Das wollten wir heute nicht erneut riskieren. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit“, so USV-Spielertrainer Peter Janssen.